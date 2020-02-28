إيران تنفي صحة تقرير عن وفاة 210 أشخاص بسبب كورونا

نفى متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية على تويتر اليوم الجمعة، صحة محتوى تقرير لمحطة (بي.بي.سي) الفارسية ذكر أن 210 على الأقل توفوا بسبب فيروس كورونا في البلاد.

وفي وقت سابق اليوم نقلت محطة (بي.بي.سي) باللغة الفارسية، عن مصادر طبية إيرانية، قولها: ”إن 210 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في عدة مدن إيرانية جراء فيروس كورونا‎ حتى الليلة الماضية“.

وأشار المحطة في تقرير لها إلى أن ”العدد الأكبر من وفيات كورنا في إيران حدث بالعاصمة طهران حيث قضى أكثر من 100 شخص، ثم محافظة قم التي توفي فيها حوالي 80 شخصا فيما توزعت البقية على محافظات“.

وكان متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية قد قال اليوم ”إن 34 شخصا توفوا في إيران بسبب الفيروس حتى الآن، وأصيب 388“.‎