منها العطش المستمر وحب الملح.. أعراض تنذر بمشاكل صحية خطيرة

يحذر الأطباء من أن هناك عدة أعراض قد تبدو بسيطة ولكنها تُنذر بمشكلات صحية عديدة مثل مضغ الثلج أو تناول المأكولات المالحة طوال الوقت ونشرت صحيفة “ برايت سايد“ الطبية قائمة بهذه الأعراض والأمراض التي تُنذر بها.

غلاظة الجلد

يجب عليك ألا تتجاهل مشكلة الشعور بسماكة الجلد وغلاظته فهذا الأمر يُنذرك باحتمالية إصابتك بالأكزيما أو الحساسية أو اختلال الهرمونات، ولذلك يجب سرعة إستشارة الطبيب وإجراء بعض من فحوص الدم.

فقدان حاسة الشم وكثرة الكوابيس وتغير خط الكتابة

تشير هذه الأعراض باحتمالية الإصابة بمرض باركنسون والمعروف باسم الشلل الارتعاشي فكثرة رؤية الكوابيس وبطء الحركة وعدم القدرة على شم الروائح وثقل الكلام وتغيير خط اليد علامات على وجود هذا المرض.

الغضب والسلوك العدواني

ازدياد نوبات الغضب وكثرة السلوك العدواني لا يرتبط بالضرورة بالسمات الشخصية ولكنه قد يكون علامة على الإصابة بالاكتئاب الشديد، فالشخص المكتئب ليس دائما هادئا وفاقدا للشغف، فالاكتئاب والشعور بالحزن يظهر أيضا في شكل نوبات من الغضب والسلوك العدواني.

الإفراط في النوم

يصاب بعض الأشخاص باضطرابات النوم ومنها الإفراط في عدد ساعات النوم، وهذا مؤشر على الإصابة بأمراض المناعة الذاتية.

تغير لون العين

إذا لاحظت وجود هالة رمادية أو بيضاء اللون حول قرنية العين فهذا مؤشر على ارتفاع معدل الكوليسترول في الدم خاصة لمن أعمارهم أقل من 45 عاما، ويؤكد بعض الأطباء أن هذه الحالة من الممكن أن يكون تأثيرها بصريا فقط.

الإفراط في تناول الملح

قد يصاب بعض الأشخاص بحالة تجعلهم يكثرون من تناول الوجبات المالحة بشكل كبير وهذه علامة على الإصابة بنقص الحديد وفقر الدم والجفاف ومتلازمة ما قبل الحيض للنساء.

الشعور المستمر بالعطش

تشير الرغبة المستمرة في شرب كميات كبيرة من الماء إما بالإصابة بمرض السكري أو وجود حمل بالنسبة للسيدات.

مضغ الثلج

يميل بعض الأشخاص لمضغ الثلج وهذه عادة غريبة وتشير لنقص الحديد او الإصابة بمرض فقر الدم لذلك يجب إجراء فحوص للدم، لمعرفة المكملات والفيتامينات الغذائية التي يجب تناولها.