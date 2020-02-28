الصين تضع من يخرق حظر تجوال هوبي في معسكرات التلقين (صور وفيديو)

كشفت تقارير صينية أن سلطات مقاطعة هوبي، التي كانت منشأ فيروس كورونا، ترسل السكان الذين يتجولون في الشوارع إلى ”معسكرات التلقين“.

ويظهر مقطع فيديو السكان الذين خرقوا حظر التجوال، وهم يدرسون في غرفة يحرسها ضباط مكافحة فيروس كورونا في أحد المراكز في هوانغشي بمقاطعة هوبي وسط الصين.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يحتجز السكان في المعسكر حتى يجتازون اختبارات عن قوانين فيروس كورونا، ويوقعون على اتفاق رسمي قبل إطلاق سراحهم، وذلك بعد إدانتهم بـ ”التواجد في الخارج دون أسباب محددة“.

وقامت الحكومة المحلية بتجميع 5 فرق دورية الأسبوع الماضي للقبض على الأشخاص الذين يتجولون في الشوارع وسط تفشي المرض.

وتم إرسال السكان الذين يخرقون حظر التجوال إلى المدرسة الثانوية الـ 17 في هوانغشي، والتي تستخدم كمركز لإعادة التعليم.

كما وصفت المعسكرات بأنها ”فصول العصيان“، وقال ”تشن“، وهو يغادر المعسكر، إنه اعتقل بينما كان يوصل شيئا لعائلته.

وشرح: ”أعتقد أنه أمر رائع لأن بعض الأشخاص لا يعرفون هذه المعلومات أو يفهمون الموقف، فبشكل عام، كان من الجيد الحصول على فرصة تعليمية مثل هذه“.

ونفذت المجتمعات في جميع أنحاء الصين تدابير الحجر الصحي للحد من وباء الفيروس القاتل، ولم تسمح لأحد بالدخول أو المغادرة، في حين أودى فيروس كورونا الجديد بحياة 2885 شخصا على الأقل وأصاب أكثر من 83700 شخص على مستوى العالم.