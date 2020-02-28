أطعمة تقلل من خطر الإصابة بالأنيميا.. تعرف عليها

يعتبر نقص الحديد في الجسم من المشكلات التي يصعب اكتشافها في الحال، حيث يعاني الأشخاص الذين لديهم هذا النقص من الدوخة والشعور بالضعف في الجسم، وضعف التنفس، والتعب.

ووفقا لمجلة ”مسكيرا“ البريطانية، تحدث الأنيميا (فقر الدم)؛ بسبب نقص الجسم لخلايا الدم الحمراء، وهذا يعني عدم قدرته على إنتاج الهيموغلوبين الكافي للجسم، مما يضر الصحة ككل، لهذا يجب عليك تناول هذه الأطعمة لتقليل خطر الإصابة بالأنيميا:

البذور والبقوليات

تعتبر البقوليات مثل: الحمص، حب الصويا ، الفاصوليا، والفاصوليا البيضاء، مصدرا غنيا بالحديد بالنسبة للذين يعتمدون على النظام النباتي، كما أن البذور أيضا غنية بالحديد مثل بذور الشيا، وبذور عباد الشمس، وبذور اليقطين، وبذور القنب.

وتمثل المكسرات مثل: البندق، اللوز، الفستق ، الكاجو، مصدرا غنيا بالحديد.

المكملات الغذائية

إذا كنت تعاني من نقص خطير للحديد في الجسم، عليك تناول مكملات غذائية غنية بالحديد بجرعات منتظمة من 150 -200 ميللغرام كل يوم، ولكن يجب تناولها بعد استشارة الطبيب.

فيتامين C

تعتبر الخضروات والفاكهة مثل: الكرنب، البرتقال، السبانخ، الفلفل الأحمر، الفراولة، غنية بفيتامين C، والذي يمد الجسم بالحديد .

اللحوم

تعتبر منتجات اللحوم والمأكولات البحرية مصدرا غنيا جدا بالحديد، كما أن عنصر الحديد في هذه المنتجات يعزز امتصاص الجسم للحديد مقارنة بعناصر الحديد الموجودة في الأطعمة النباتية، كما أن اللحوم الحمراء ولحم الخروف تعد مصادر غنية جدا بالحديد مقارنة بالدجاج، وتعتبر الكبدة من أهم الأجزاء الغنية بحمض الفوليك والحديد، كما تحتوي معظم الأسماك وبالتحديد التونة المعلبة والسالمون على نسب عالية من الحديد.

ويساعد حمض الفوليك والحديد على معالجة الأنيميا، كما يذكر أن شرب القهوة والشاي أثناء تناول الوجبات اليومية يمنع الجسم من امتصاص الحديد.