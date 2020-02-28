هذه الأطعمة تحافظ على توازن الهرمونات في الجسم

يعاني بعض الناس من مشكلة تتعلق بزيادة الهرمونات في الجسم، وما تسببه من أزمة صحية مزعجة، لكن هناك بعض الأطعمة والمكونات الغذائية التي من شأنها إعادة التوازن لهرمونات الجسم.

ونشرت صحيفة ”نيو كيرالا “ الطبية، قائمة بهذه الأطعمة التي يجب إدراجها في أنظمتنا الغذائية وهي:

بذر الكتان

تحتوي بذور الكتان على الأستروجين النباتي ”اللجنان“، الذي يحتوي على الأستروجين والخصائص المضادة له في الوقت نفسه، حيث توجد له قدرة فعالة على توازن الهرمونات، وحماية الجسم من أنواع معينة من السرطانات.

ويعتبر بذر الكتان مصدرًا جيدًا للأوميغا 3 الدهنية، بالإضافة لخصائصه المضادة للأكسدة، ويمكن إضافته لنظامنا الغذائي عن طريق للحليب أو دقيق الشوفان.

الرمان

تعد فاكهة الرمان من الأطعمة الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة، والتي تعمل على إنتاج المزيد من هرمون الأستروجين. وللرمان قدرة فعالة على وقاية الجسم من أمراض سرطان الثدي ويعمل على توازن هرمونات الجسم.

الجوز

لدى العديد من المكسرات مثل الجوز، تأثير إيجابي في الغدد الصماء في الجسم، وتقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وإبقاء مستويات السكر في معدلاتها الطبيعية.

ويحتوي الجوز على مادة البوليفينول التي تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية، كما يحتوي على مواد مضادة للالتهابات، بالإضافة لاحتوائه على أوميغا 3 الذي يعزز من القدرة الدماغية.

الكركم

من المعروف عن الكركم أن له خصائص صحية وطبية عديدة، لاحتوائه على مادة الكركمين، ولديه قدرة فعاله على تنشيط هرمون الأستروجين، بالإضافة لقدرته على تخفيف آلام المفاصل وآلام الطمث والتقلصات لدى السيدات.