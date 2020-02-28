وصول ”كورونا“ لدول مجاورة يقلق الشارع الأردني (فيديو إرم)

يعيش الشارع الأردني حالة من القلق مع وصول فيروس كورونا إلى بعض الدول المحيطة والقريبة، وسط تساؤلات حول مدى قدرة الجهات المعنية على منع وصوله إلى المملكة، والحد من انتشاره في حال وصل أراضيها.

وسجلت كل من: البحرين والعراق وسلطنة عمان والكويت ولبنان وإسرائيل، إصابات بفيروس كورونا، في حين يواصل عدد الوفيات بسبب المرض ارتفاعه في عدد من دول العالم.

وتواجه الحكومة في الأردن، احتمال وصول الفيروس إلى المملكة، عبر وضع خطط واتخاذ إجراءات، آخرها فتح موقع جديد ومستشفى عسكري للتعامل مع كورونا احترازيا.

وقال الدكتور عدنان إسحاق، مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الأردنية، إن ”الوزارة جهزت مبنى حجر صحي جديدا في مستشفى الأمير حمزة، وافتتحت مستشفى ميدانيا عسكريا في الزرقاء“.

وأشار إسحاق في تصريح لـ“إرم نيوز“، إلى أن الأردن ”منع دخول أي مواطن غير أردني قادم من: الصين، كوريا الجنوبية، إيران، إيطاليا، إلا بعد مرور 14 يوما من مغادرته لهذه البلدان“.

تهافت على شراء الكمامات

وازداد الطلب في الفترة الأخيرة على شراء الكمامات للوقاية من الأمراض؛ ما دفع بعض التجار لاحتكارها ورفع سعرها.

وقررت الحكومة الأردنية منع إعادة تصدير الكمامات الطبية أو بيعها لجهات خارجية لمدة شهرين؛ تحقيقا للأمن الصحي في المملكة.

وكشف إسحاق، أن الحكومة أوكلت لشركتين مهمة تصنيع الكمامات وبيعها بسعرها الطبيعي؛ منعا للاحتكار من قبل التجار.

من جانبه، بين نقيب الصيادلة زيد الكيلاني، أن أحد المصانع الأردنية بدأ بتصنيع كمامات طبية، بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف كمامة في اليوم.

وأوضح الكيلاني لوسائل إعلام محلية، أن الكمامات التي سينتجها المصنع ليست كالكمامات المتعارف عليها، كما أن سعرها سيكون مرتفعا نسبيا، وقد يصل إلى 20 دينارا.

وبين الكيلاني أن هذه الكمامات لا يحتاجها المواطن العادي، بل صنعت للمرضى وللطاقم الطبي، ولأي شخص يحتك بشخص مصاب بفيروس كورونا بشكل مباشر.

الطيران المدني يعزز إجراءاته

بدوره، عزز الطيران المدني إجراءاته الاحترازية لمكافحة ”كورونا“.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران، الكابتن هيثم مستو، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): ”نتعامل مع التطورات المتعلقة بالفيروس المستجد بشكل مستمر، وبمتابعة حثيثة لأدق التفاصيل الخاصة به، على مستوى قطاع النقل الجوي“.

وقررت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، تعليق رحلاتها الجوية بين عمان وروما، اعتبارا من الأربعاء الماضي، وحتى إشعار آخر.

كما تعمل الملكية الأردنية في هذه المرحلة على إلغاء العديد من الرحلات التي تشغلها إلى محطاتها في الشرق الأقصى أو دمج بعض هذه الرحلات معا، وبنسبة تراجع تصل إلى نحو 50% من عدد الرحلات الأسبوعية إلى تلك المنطقة من العالم.

وكان الأردن قد قرر منع دخول غير الأردنيين القادمين من إيران وكوريا الجنوبية إلى المملكة، بالإضافة إلى القادمين من الصين موطن المرض؛ وذلك كإجراء احترازي مؤقت.