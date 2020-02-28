 44 وفاة إضافية في الصين جراء فيروس كورونا المستجد – إرم نيوز‬‎

44 وفاة إضافية في الصين جراء فيروس كورونا المستجد

44 وفاة إضافية في الصين جراء فيروس كورونا المستجد

المصدر: ا ف ب

سجلت الصين، الجمعة، 44 وفاة إضافية جراء فيروس كورونا المستجد، فضلا عن  327 إصابة جديدة بالفيروس، وهو أدنى رقم يومي لحالات العدوى الجديدة منذ أكثر من شهر.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، إن حصيلة الوفيات جراء الفيروس في بر الصين الرئيسي ترتفع بالتالي إلى 2788.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الخميس، أن فيروس كورونا المستجد بلغ ”نقطة حاسمة“ عالمياً وحضّ الدول التي طالها الوباء على ”التحرك سريعاً“ لاحتوائه.

وقال للصحافيين في جنيف: ”نحن عند نقطة حاسمة“.

وأضاف بأن ”ما يحصل في بقية العالم هو الآن مصدر قلقنا الأكبر“، مشيرا إلى انخفاض عدد الإصابات الجديدة في الصين.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
أمراض
الصين
تاغ
صحة
فيروس كورونا
مختارات
منظمة الصحة العالمية
وفاة
تاريخ النشر
تاريخ التحديث