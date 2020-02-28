 نيجيريا تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا – إرم نيوز‬‎

نيجيريا تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

نيجيريا تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

المصدر: رويترز

أعلنت وزارة الصحة في نيجيريا، يوم الجمعة، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد في ولاية لاغوس.

وأضافت الوزارة على تويتر: ”الحالة التي تأكدت يوم 27 فبراير هي أول حالة يتم الإبلاغ عنها في نيجيريا منذ أن بدأ التفشي في الصين في يناير 2020“.

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