نيجيريا تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة في نيجيريا، يوم الجمعة، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد في ولاية لاغوس. وأضافت الوزارة على تويتر: ”الحالة التي تأكدت يوم 27 فبراير هي أول حالة يتم الإبلاغ عنها في نيجيريا منذ أن بدأ التفشي في الصين في يناير 2020“.