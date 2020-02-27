تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

المصدر: أ ف ب

شخّصت 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا بحلول مساء الخميس، وفق السلطات الصحية الإقليمية، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين في هذا البلد إلى 44.

وسجلت في ولاية شمال الراين وستفاليا، الأعلى كثافة سكانية في ألمانيا، 14 حالة إصابة مؤكدة، وفق وزير الصحة المحلي.

ووضع جميع المصابين في الحجر بمنازلهم؛ لأنه ”لا توجد ضرورة لمعالجتهم في المستشفى“، وفق ما أضاف في بيان.

بذلك، يرتفع عدد الإصابات في هذه الولاية إلى 20، جميعهم تقريبا يقطنون في مدينة جانجلت، وفق الوزير الذي لم يقدم تفاصيل إضافية عن المرضى والمصدر المحتمل لانتقال العدوى إليهم.

ومن بين المصابين جندي في الجيش، كشف عن إصابته يوم الأربعاء، ووقع إيداعه في المستشفى.

وفي ولاية باده-فورتمبرغ، سجلت أربع حالات إصابة مؤكدة بحلول يوم الخميس.

وكان ثلاثة من بين المصابين، امرأتان ورجل، ضمن مجموعة قامت بزيارة عمل إلى ميونيخ بين 19 و21 شباط فبراير.

وانتقلت إليهم العدوى عن طريق مشارك إيطالي في الرحلة، أعلن عن إصابته بالفيروس عقب عودته إلى بلده.