سلطنة عمان تسجل سادس إصابة بفيروس كورونا

أعلنت سلطنة عمان مساء اليوم الخميس تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح عدد الحالات المسجلة في السلطنة 6 حالات دون تسجيل أي وفيات.

وقالت وزارة الصحة العمانية في بيان لها نشرته الوكالة الرسمية للأنباء عبر ”تويتر“ إنه ”تم تسجيل إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا مرتبطة بالسفر إلى إيران“.

وأضافت الوزارة أن المريض المصاب بالفيروس ”يخضع للحجر المنزلي“، مشيرة إلى أنه حالته الصحية ”مستقرة“.

ودعت الوزارة الجميع اتباع الإجراءات الصحية السليمة، والمحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون أو تطهيرهما بمعقم اليد الكحولي المعتمد، واتباع العادات الصحية السليمة عند السعال والعطس.