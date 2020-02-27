منظمة الصحة العالمية: تفشي كورونا بلغ ”مرحلة حاسمة“‎

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن تفشي فيروس كورونا الجديد وصل إلى ”مرحلة حاسمة“، وحث الدول على مضاعفة جهودها لاحتواء انتشاره بفاعلية.

وأضاف في إفادة صحفية: ”هناك احتمال لتفشي الفيروس بصورة وبائية، هذا ليس وقت الخوف. هذا وقت اتخاذ إجراءات لمنع العدوى وإنقاذ الأرواح الآن“.

وقال مسؤولون في المنظمة، إنهم يعملون عن كثب مع منظمي دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا العام، ولا يعتقدون أن أي قرار سيتخذ قريبا بشأن ما إذا كانت ستبدأ في يوليو تموز كما هو مقرر.