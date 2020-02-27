البابا يلغي مشاركته في قداس بسبب وعكة صحية

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أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس الذي بدا الأربعاء مصابا بزكام، ألغى الخميس مشاركته في قداس لإصابته بـ“وعكة صحية عابرة“. ولم يحضر البابا (83 عاما) صباح الخميس قداسا في كاتدرائية القديس يوحنا اللاتراني كما أعلن المسؤول الإعلامي للفاتيكان ماتيو بروني في بيان. وأضاف البيان: ”بسبب وعكة صحية عابرة فضل البقاء في محيط سانت مارت“ مقر إقامته…