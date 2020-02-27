باكستان تعلق رحلات الطيران مع إيران بسبب كورونا‎

أفاد مسؤولون بأن باكستان أغلقت المدارس اليوم الخميس في بضع مناطق، وعلقت رحلات الطيران من إيران وإليها في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد بعد أن سجلت أمس أول حالتي إصابة بالفيروس.

والمصابان كانا سافرا إلى إيران ضمن مجموعات كبيرة من زوار الأماكن المقدسة الشيعية. وقال مسؤولون من قطاع الصحة إن حالتهما مستقرة.

وأغلقت السلطات المدارس في إقليم السند الجنوبي الذي يضم مدينة كراتشي أكبر مدن باكستان حيث ظهرت أول حالة إصابة وإقليم بلوخستان في الجنوب الغربي الواقع على الحدود مع إيران. وبدأت السلطات كذلك في تتبع نحو ثمانية آلاف من زوار الأماكن المقدسة الشيعية الذين عادوا في الفترة الأخيرة من إيران.

وقالت هيئة الطيران المدني الباكستانية، إنها ستعلق جميع رحلات الطيران مع إيران اعتبارا من مساء اليوم الخميس وحتى إشعار آخر. وقال ستار خوخار المتحدث باسم الهيئة لرويترز ”قررنا وقف الرحلات مع إيران“، فيما تسير ثلاث شركات طيران إيرانية سبع رحلات أسبوعيا من باكستان وإليها.

وفي أعقاب انتشار المرض في إيران يوم الأحد، أغلقت باكستان الحدود معها. وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن الفيروس تسبب في وفاة 26 شخصا في إيران.

وقال مراد علي شاه رئيس وزراء إقليم السند، إنه يجري تتبع زوار الأماكن المقدسة الذين ظهرت بينهم أول حالة إصابة وعددهم 28 زائرا، وسيجري فحصهم.

وأضاف في مؤتمر صحفي في كراتشي ”سنتخذ الخطوة التالية“، لافتا إلى أن حكومة إقليم السند تتابع 1500 شخص عادوا للإقليم من إيران في شهر فبراير/ شباط. وهناك ثمانية آلاف عادوا من إيران هذا الشهر على مستوى البلاد.

وقال ظفار ميرزا مستشار الصحة بالحكومة، إن السلطات كثفت إجراءات الفحص الطبي في المطارات والمعابر الحدودية الأخرى بما في ذلك غرب أفغانستان. وكانت وضعت أكثر من 200 شخص من زوار الأماكن المقدسة في إيران قيد الحجر الصحي على الحدود.