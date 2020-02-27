رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني يعلن إصابته بكورونا (فيديو)

أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، مجتبى ذو النوري، اليوم الخميس، إصابته بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع عدد المسؤولين المصابين بهذا الفيروس في البلاد إلى ثلاثة أشخاص.

وقال ذو النوري في مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إيرانية رسمية، إن ”الاختبارات التي أجريتها أثبتت إصابتي بفيروس كورونا الجديد، وليس هناك داع للقلق، وسنتغلب على هذا الفيروس“، مضيفا ”أنا في الحجر الصحي وآمل أن يتم القضاء عليه (كورونا) قريبا من خلال المقاومة الشعبية وجهود السلطات“.

وذو النوري هو من قيادات التيار الأصولي المتشدد، وقد فاز عن محافظة قم (معقل فيروس كورونا) في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الجمعة الماضي في إيران.

والثلاثاء الماضي، تم الإعلان رسميا عن إصابة نائب وزير الصحة الإيراني، إيرج حريرتشي، والنائب الإصلاحي، محمود صادقي، بفيروس كورونا ووضعهما في الحجر الصحي في منزلهما بالعاصمة طهران.