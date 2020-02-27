خامنئي لوزارة الصحة: اقضوا على كورونا ”المنحوس“ في أسرع وقت

طالب المرشد الإيراني علي خامنئي، الخميس، وزارة الصحة بالقضاء على فيروس كورونا الذي وصفه بـ“المنحوس“ في أسرع وقت.

جاء تعليق خامنئي، بالتزامن مع إعلان السلطات تسجيل وفاة 26 شخصا وإصابة 245 آخرين، وفق التلفزيون الرسمي.

وقال خامنئي في رسالة إلى كادر وزارة الصحة الإيرانية حول إجراءات مواجهة فيروس كورونا في البلاد: ”عملكم بالغ الأهمية ويرفع من مكانة الكوادر الطبية والصحية، وآمل أن يتم القضاء على هذا الفيروس المنحوس بأسرع وقت ممكن“.

من جانبه، قال رئيس مركز العلاقات والإعلام بوزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور: ”ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 245 شخصا، وتوفي 26 آخرون في عموم محافظات البلاد“.

وأضاف أنه ”منذ يوم أمس وحتى ظهر اليوم الخميس، اكتشفت إصابة 109 أشخاص، توفي منهم 7 أشخاص“.

وتعد محافظة قم، وسط إيران، معقل تفشي فيروس كورونا في البلاد، تليها محافظة جيلان الشمالية، ثم العاصمة طهران.