5 علاجات غذائية لمرضى النقرس.. تعرف عليها

مرض النقرس، وهو من أشكال التهاب المفاصل الذي يثور عندما يتراكم الكثير من حمض اليوريك في الدم، ويمكن أن تساعد العلاجات الطبيعية في تهدئته أو منعه.

موقع ”readersdigest“ قدم 5 طرق علاجية عبر الغذاء وهي:

نمط حياة صحي

من العلاجات الطبيعية التي يمكن اتباعها لعلاج النقرس، هو الحفاظ على وزن صحي للجسم من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وخفض تناول الدهون الغذائية، وتجنب المشروبات السكرية يمكن أن يساعد في منع هذه الالتهابات.

إذ ترتبط المشروبات الغازية المحلاة بالسكر والفركتوز بقوة بزيادة خطر الإصابة بالنقرس عند الرجال، وبدلا من ذلك يمكن شرب الكثير من الماء، ما يساعد على طرد حمض اليوريك من الدم.

تجنب أطعمة البيورين

يجب تجنب الأطعمة الغنية بالبيورين، فكل خلايانا تتكون جزئيا من البيورينات، التي تشكل حمض اليوريك عندما تنهار.

ويمكن أن تؤدي اللحوم التي تحتوي على نسبة عالية من البيورين، مثل اللحم البقري، أوالإوز، وكذلك بلح البحر والأنشوجة والرنجة والماكريل، إلى تفاقم النقرس، ومع ذلك، فإن منتجات الألبان الغنية بالبيورين مثل الحليب أو الزبادي قد تساعد في منعه.

الكرز

وجدت دراسة نُشرت في مجلة ”التهاب المفاصل والروماتيزم“ أن المرضى الذين يعانون من النقرس والذين يتناولون الكرز الحامض أو يشربون خلاصة الكرز لمدة يومين لديهم فرصة أقل بنسبة 35-45 في المائة للتعرض لنوبات حادة من المرض.

بذور الكرفس

يمكن استخدام زيت بذور الكرفس للمساعدة في علاج الأمراض الالتهابية مثل النقرس أو الروماتيزم، وهو علاج يتم اسخدامه منذ مدة طويلة.

البروميلين من الأناناس

يعتبر البروميلين -هو مزيج من الإنزيمات البروتينية، ومضاد للالتهابات- إنزيما مشتقا من ساق الأناناس.

فالمكمّلات الغذائية الغنية بالبروميلين قد تحفز الدورة الدموية، وتساعد على تصريف الأنسجة المتورمة.

وفي النهاية ذكر التقرير أن هناك حلا سريعا إذا كنت تعاني ألم النقرس، وهو الراحة، وتبريد القدم بوضع الثلج، واستخدام رباط الضغط، ورفع القدم.

فإذا كان الألم يسمح لك بذلك فاستخدم علبة ثلج وارفع المفصل أعلى من مستوى قلبك، مع وضع الثلج على المنطقة المصابة بضع مرات في اليوم لمدة 20-30 دقيقة.

لكن إذا كنت تعاني آلاما مفصلية شديدة ومفاجئة، فاستشر الطبيب، لأنه إذا لم تتم معالجة النقرس لديك، فقد يتسبب الألم في الوهن وقد تتسبب هذه الحالة في ضرر دائم.