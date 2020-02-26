 ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البحرين إلى 33 – إرم نيوز‬‎

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البحرين إلى 33

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البحرين إلى 33

المصدر: إرم نيوز

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، ارتفاع العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا، إلى 33 حالة بعد تسجيل 7 حالات جديدة.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على ”تويتر“، إن“معظم الحالات المكتشفة قادمة من إيران ولم تدخل البلاد“.

وحذرت الوزارة من أن“العائدين من إيران خلال فبراير قد يشكلون مصدرًا لنشر الفيروس إلى عائلاتهم والمجتمع وعليهم الاتصال بالرقم 444 فورًا“.

وأعلنت إدارة شؤون الطيران المدني في البحرين، يوم الأربعاء، تمديد تعليق الرحلات الجوية القادمة مطار دبي الدولي والمغادرة منه لمدة 48 ساعة أخرى.

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