ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البحرين إلى 33

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، ارتفاع العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا، إلى 33 حالة بعد تسجيل 7 حالات جديدة.
وزارة الصحة: ارتفاع العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 33 حالة بعد تسجيل 7 حالات جديدة #البحرين #bahrain
— وزارة الصحة | مملكة البحرين ???????? (@MOH_Bahrain) February 26, 2020
وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على ”تويتر“، إن“معظم الحالات المكتشفة قادمة من إيران ولم تدخل البلاد“.
وزارة الصحة: معظم الحالات المكتشفة قادمة من إيران ولم تدخل البلاد #البحرين #bahrain
— وزارة الصحة | مملكة البحرين ???????? (@MOH_Bahrain) February 26, 2020
وحذرت الوزارة من أن“العائدين من إيران خلال فبراير قد يشكلون مصدرًا لنشر الفيروس إلى عائلاتهم والمجتمع وعليهم الاتصال بالرقم 444 فورًا“.
وزارة الصحة: العائدون من إيران خلال فبراير قد يشكلون مصدرًا لنشر الفيروس إلى عائلاتهم والمجتمع وعليهم الاتصال بالرقم 444 فوراً#البحرين #bahrain
— وزارة الصحة | مملكة البحرين ???????? (@MOH_Bahrain) February 26, 2020
وأعلنت إدارة شؤون الطيران المدني في البحرين، يوم الأربعاء، تمديد تعليق الرحلات الجوية القادمة مطار دبي الدولي والمغادرة منه لمدة 48 ساعة أخرى.