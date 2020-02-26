ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البحرين إلى 33

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، ارتفاع العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا، إلى 33 حالة بعد تسجيل 7 حالات جديدة.

وزارة الصحة: ارتفاع العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 33 حالة بعد تسجيل 7 حالات جديدة #البحرين #bahrain — وزارة الصحة | مملكة البحرين ???????? (@MOH_Bahrain) February 26, 2020

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على ”تويتر“، إن“معظم الحالات المكتشفة قادمة من إيران ولم تدخل البلاد“.

وزارة الصحة: معظم الحالات المكتشفة قادمة من إيران ولم تدخل البلاد #البحرين #bahrain — وزارة الصحة | مملكة البحرين ???????? (@MOH_Bahrain) February 26, 2020

وحذرت الوزارة من أن“العائدين من إيران خلال فبراير قد يشكلون مصدرًا لنشر الفيروس إلى عائلاتهم والمجتمع وعليهم الاتصال بالرقم 444 فورًا“.

وزارة الصحة: العائدون من إيران خلال فبراير قد يشكلون مصدرًا لنشر الفيروس إلى عائلاتهم والمجتمع وعليهم الاتصال بالرقم 444 فوراً#البحرين #bahrain — وزارة الصحة | مملكة البحرين ???????? (@MOH_Bahrain) February 26, 2020

وأعلنت إدارة شؤون الطيران المدني في البحرين، يوم الأربعاء، تمديد تعليق الرحلات الجوية القادمة مطار دبي الدولي والمغادرة منه لمدة 48 ساعة أخرى.