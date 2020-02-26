بعد فض الحجر الصحي.. اكتشاف إصابات جديدة بكورونا بين ركاب سفينة دايموند برينسس اليابانية

كشفت اليابان أن العشرات من الركاب الذين سُمح لهم بالخروج من سفينة ”دايموند برينسس“ التي انتشر فيها فيروس كورونا، قد ظهرت عليهم أعراض المرض بعد أن كانت تحاليلهم سلبية.

وقال المسؤولون اليابانيون إنهم اتصلوا بـ 813 من ركاب السفينة السابقين الذين سبق لهم الخضوع للاختبار وكانت نتائجهم سلبية، ووجدوا أن 45 شخصًا منهم يظهرون أعراض الفيروس الآن.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، طُلب من جميع المصابين بالأعراض الاتصال بالأطباء والخضوع لاختبارات جديدة للتحقق مما إذا كانوا مصابين أيضًا.

وواجهت اليابان انتقادات متزايدة لتعاملها مع أزمة السفينة السياحية، بعد أن أدت المحاولة الفاشلة لحجر الركاب صحيًا على متنها إلى انتشار الفيروس إلى 700 شخص ووقوع 4 حالات وفاة.

وقررت الحكومات الأجنبية في نهاية المطاف إعادة توطين مواطنيها من خلال رحلات إجلاء خاصة بعد أن أصبح واضحًا أن الفيروس ينتشر بحرية على متنها.

وإجمالًا، سُمح لـ 970 شخصًا بالخروج من السفينة، الأسبوع الماضي، بعد أن وجدت الاختبارات أنهم غير مصابين بالفيروس، ولكن الآن تم تشخيص العديد منهم بالمرض.

ويذكر أنه قد سُمح للمواطنين اليابانيين بالخروج من السفينة شرط خضوعهم للحجر الصحي لمدة 14 يومًا في منازلهم، ولكن لم يتم فرض أي إجراءات رسمية تقيد حركتهم.

ومن جانبهم ألقى نواب المعارضة في اليابان باللوم على الحكومة لفشلها بتنفيذ الحجر الصحي لمدة 14 يومًا بعد مغادرة الركاب لسفينة الرحلات البحرية، كما فعلت الدول التي أعادت توطين الركاب.