تعاني من آلام وتورم القدمين.. إليك تمارين لتخفيف الأعراض‎

يحدث اضطراب التهاب المفاصل الروماتويدي الذي يُعد من أمراض المناعة الذاتية، عندما يُهاجِم الجهاز المناعي الجسم بالخطأ، وتتمثل أعراضه في آلام المفاصل وتورم في القدمين واليدين.

بالإضافة لذلك، يُحدث التهاب المفاصل الروماتويدي تأثيرات واسعة على أجهزة كثيرة بالجسم، كما يمكن أن يؤثر على جميع الأعمار، ورغم ذلك، فإن سبب وقوعه غير معروف بوضوح.

وبحسب أبحاث طبية، لا يوجد علاج محدد لالتهاب المفاصل الروماتويدي، لكن يتضمن العلاج بشكل عام مزيجًا من تثقيف المرضى بأهمية الاسترخاء، وممارسة الرياضة، وحماية المفاصل، والأدوية والجراحة (نادرًا).

وإليك بعض التمارين التي يمكن أن تكون مفيدة بشكل كبير لتخفيف آلام التهاب المفاصل.

تمارين التمدد

احرص على التمدد يوميًا، وأفضل أوقات التمرين خلال الصباح، كما يمكن أن تساعد تلك الممارسة على تحسين المرونة، ويعتمد روتين التمدد المثالي على المنطقة المصابة بالأمراض.

رياضة التاي تشي واليوغا

هذه الأشكال من التمارين تجمع ما بين الاسترخاء والتنفس العميق، وتساعد على زيادة المرونة والتوازن، كما أنها تساعد على تقليل التوتر، وكل هذه الأمور من شأنها أن تخفف ألم التهاب المفاصل، وتزيد من جودة الحياة.

بيلاتيس

البيلاتس هو نظام لياقة بدنية يعمل على تقوية العضلات والمفاصل عبر حركات تحمل قوية، ويقوي العضلات من حولهم، ويجب على المبتدئين استخدام بساط لممارسة التمرين خوفًا من التعرض للإصابات.

السباحة والتمارين الرياضية المائية

يمكن أن تزيد السباحة والتمارين الرياضية المائية من مرونة الجسم ونطاق الحركة والقوة، كما أنها تقلل من الإجهاد.

ركوب الدراجات الهوائية والثابتة

يعد ركوب الدراجات وسيلة آمنة لصحة المفاصل وتحسين التهاب المفاصل الروماتويدي، وذلك لتأثيره الكبير على صحة القلب والأوعية الدموية، كما أنه يزيد من صلابة، وزيادة نطاق قوة الحركة والساق، والقدرة على التحمل.