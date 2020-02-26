إيران تعلق صلاة الجمعة في عدد من المدن وتقيد دخول ”العتبات المقدسة“

المصدر: ا ف ب

أعلنت السلطات الإيرانية، مساء الأربعاء، فرض قيود على حرية التنقل داخل البلاد تفاديا لانتشار فايروس كورونا، بما في ذلك تعليق صلاة الجمعة في عدد من المدن، ومنع دخول ”العتبات المقدسة“.

وقال وزير الصحة سعيد نمكي في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون الرسمي: إنه سيتم تعليق أداء صلاة الجمعة ”لبعض الوقت“ في بعض المدن التي ينتشر فيها فايروس كورونا.

وأضاف أنه ”بدل إعلان الحجر الصحي في مدن، سنفرض قيودا على تنقل من يشتبه بأنهم أصيبوا بعدوى الفيروس أو تأكدت إصابتهم به“.

وتابع: ”تقرر نشر فرق عند مداخل العديد من المدن المزدحمة الحركة“، مشيرا إلى أن الإجراء دخل حيز التنفيذ ”منذ ليلتين في عدة أماكن“، بدون مزيد من التفاصيل.

وقال إن عناصر هذه الفرق ”سيقيسون حرارة أجسام الناس (..) ويوقفون المصابين أو المشتبه بإصابتهم“ بالفيروس.

وطلب الوزير الإيراني من المواطنين ”عدم السفر“، مؤكدا أن أي شخص مشتبه بإصابته ”في مدخل مدينة“ سيتم ”بالتأكيد وضعه في الحجر الصحي لمدة 14 يوما“.

من جانب آخر، أعلن الوزير ذاته ”قيودا على دخول“ العديد من العتبات المقدسة خصوصا مزار فاطمة بقم (وسط) المدينة التي تعتبر بؤرة تفشي الوباء، والحضرة الرضوية في مشهد (شمال شرق) ثاني أكبر مدن إيران والمزار الكبير.

ولن يسمح بدخول الزوار إلى أماكن العبادة هذه إلا بعد تزويدهم بـ ”سائل مطهر لليدين، والمعلومات المناسبة بشأن المرض وأقنعة، وبضرورة التحرك المستمر؛ أي عدم التجمع، فقط يؤدون صلواتهم ويغادرون“، بحسب الوزير.

وسيتم تمديد غلق المدارس في المناطق التي تفشى فيها الفيروس لثلاثة أيام، ولأسبوع في الجامعات، بداية من السبت أول أيام الأسبوع في إيران.

وتوفي 19 شخصا بالفيروس في إيران منذ الإعلان عن أول حالة عدوى في 19 شباط/فبراير، وأصيب نحو 140 شخصا بالعدوى في البلاد، بحسب أرقام رسمية.