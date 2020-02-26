الجزائر تشتبه بإصابة جديدة بكورونا وتحجر على طبيب

أعلنت مصادر طبية في الجزائر؛ يوم الأربعاء؛ الاشتباه بإصابة جديدة بفيروس الكورونا؛ وذلك بالتزامن مع تأكيد احتجاز طبيب عالج العامل الإيطالي المصاب بفيروس ”الكورونا“.

وذكرت مديرية الصحة بمحافظة خنشلة الشرقية؛ أنها تتابع بشكل صارم حالة شخص يبلغ من العمر (33 عاما) يشتبه بإصابته بكورونا.

وكشف الشاب عن صلته المهنية بالعامل الإيطالي المصاب بفيروس كورونا؛ ما دفع الجهات الطبية لوضعه رهن الحجر الصحي، وإخضاعه لسلسلة فحوصات طبية وتحاليل مخبرية؛ وسط استنفار عارم.

إلى ذلك؛ قال مدير الصحة بمحافظة بسكرة (650 كيلومترا جنوب العاصمة الجزائر)؛ إنه جرى إيداع الطبيب المعني في منطقة الحجر الصحي بعيدا عن منشأة نفطية بالصحراء الكبرى، تجنبا لمنع نقل العدوى.

وأوضح المسؤول الصحي، أن الإجراء المتخذ يأتي ضمن التدابير الاحترازية التي تشمل كل الأشخاص المعنيين بوضع الرعية الإيطالي المصاب بالفيروس القاتل.

وفي سياق متصل، كشف المتحدث باسم شركة طاسيلي للطيران كريم بحار، عن قيام إدارة المجموعة بعملية تطهير شاملة للطائرات التابعة لها، عقب تسجيل إصابة العامل الإيطالي بالفيروس.

وكان الرعية الإيطالية، ضمن قائمة ركاب رحلة جوية على طائرة طاسيلي؛ بين العاصمة الجزائر ومطار حاسي مسعود الجنوبي.

وأضاف المتحدث أن الشركة ”قامت باتخاذ جميع التدابير الوقائية وذلك بتطهير الطائرات وتزويد جميع العاملين بجميع مستلزمات الوقاية“.