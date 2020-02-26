الصحة الإماراتية تحذر من دواء تخسيس قد يسبب السرطان

أهابت وزارة الصحة في الإمارات بمواطنيها بضرورة الكف عن استخدام دواء (XR Belviq (locaserin، الذي تنتجه شركة Arena Pharmaceuticals، والذي يستخدم لتخفيف الوزن، لما له من آثار قد تؤدي للإصابة بمرض السرطان.

وقالت الوزارة في تعميم صادر إلى جميع المنشآت الصحية، ونقلته صحيفة ”الإمارات اليوم“، إنه ”ليست هناك أدلة تثبت بأن لوركاسيرين يساهم في خطر الإصابة بالسرطان، ومع ذلك، أرادت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توعية الجمهور بهذا الخطر المحتمل“.

ودعا التعميم ”ممارسي الرعاية الصحية إلى أن يضعوا بعين الاعتبار فيما إذا كانت فوائد تناول المادة الدوائية لوركاسرين تفوق المخاطر المحتملة عند اتخاذ قرار بشأن وصف أو متابعة المرضى، كما يجب على المرضى الذين يتناولون حاليا الدواء التحدث إلى أطبائهم حول احتمالية زيادة خطر الإصابة بالسرطان“.

وفي تعميم آخر، حذرت الوزارة من تقارير السلامة للوسيلة الطبية Segment Cuvette Reaction CH Atellica، التي تنتجها شركة Siemens Healthcare Diagnostic Inc، وحددت الشركة المصنعة أن نسبة حوالي نصف في المئة من منتجات هذه المجموعة والتي تنتهي برقم التشغيلة ”17“ أو ”18“ قد تكون بها عيوب في الكويب المخبري تسمح للماء من حمام الماء بتلويث الجزء الداخلي من الغطاء، مع العلم بعدم تأثر الكويب المخبري داخل الشريحة المتضررة في جميع الأوضاع.

وحددت الوزارة أرقام التشغيلات وهي، N1503218 , 1503918 , N1526418 N1527518 , N1530318 , N1532318، وطلبت فحص المنتج والتخلص منه إذا كان ضمن التشغيلات المذكورة.