الصحة العالمية: إصابات كورونا تتجاوز 80 ألفا على مستوى العالم

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج اليوم الأربعاء، إن عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا، قفز إلى 80 ألفا و988 حالة في 33 دولة، إلا أنه لا داعي للفزع بسبب التفشي.

وأضاف في مؤتمر صحفي فى روما ”لا داعي حقا للذعر“، مشيرا إلى أن معدل الوفيات يبلغ نحو 2%، ويبلغ حاليا 1% في الصين التي يوجد بها 96.5% من حالات الإصابة على مستوى العالم.

وقال كلوج: ”ضعوا في الاعتبار أن أربعة من كل خمسة مرضى يعانون من أعراض خفيفة ويتعافون“.

وقال إنه سيتم تعزيز التعاون في مواجهة الفيروس، لضمان أن تكون كل مناطق إيطاليا على قدم المساواة من حيث التأهب والاستعداد في أعقاب زيادة الحالات شمال البلاد.