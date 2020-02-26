أعراض تنذر بالإصابة بـ“حساسية الغلوتين“.. تعرف عليها

اكتشف العديد من الأشخاص في الآونة الأخيرة، إصابتهم بنوع جديد من الحساسية، بما يعرف بـ“الحساسية ضد الغلوتين“، وهو عبارة عن مجموعة من البروتينات الموجودة بالقمح والشعير.

فعندما تخلط الغلوتين بالماء عند صنع الخبز على سبيل المثال، تتحول لمادة دبقة تشبه الغراء، والتي تؤثر بشكل سلبي على الجسم وتصيبه بالحساسية وبمشاكل صحية خطيرة.

ووفقا لصحيفة ”إنديان اكسبريس“ الطبية، هناك أعراض تنذر بإصابتك بحساسية الغلوتين يجب الانتباه إليها وهي:

مشكلات الجلد والبشرة

يصاب الأشخاص الذين لديهم حساسية الغلوتين، بمشاكل عديدة في الجلد والبشرة، مثل تغير لون الجلد والطفح الجلدي وحبوب البشرة، ويظهر ذلك في أماكن معينة في الجسم مثل الجزء الخلفي من الركبة والمرفقين والرقبة والأرداف.

الانتفاخ

يؤدي تناول الأطعمة والمنتجات التي تحتوي على الغلوتين لإصابتك بانتفاخات وآلام شديدة في المعدة.

تنميل في المفاصل والأطراف

العديد منا لا يربط هذه الأعراض بحساسية كحساسية الغلوتين، ولكن تنميل الأطراف والمفاصل والشعور بالوخز الشديد فيهما، هي علامات تؤكد إصابتك بحساسية الغلوتين والالتهابات الشديدة.

الإسهال والإمساك

تتسبب حساسية الغلوتين باضطرابات شديدة في الجهاز الهضمي، وتصيب الجسم بعدة أعراض مزعجة مثل: الأمساك، أو الإسهال، أو غازات البطن الكثيرة.

تقلب المزاج

تسبب حساسية الغلوتين نوبات من الاكتئاب والقلق وتقلبات الحالة المزاجية، فإذا كنت تعاني هذه الأعراض، يجب استشارة الطبيب للتأكد من إصابتك بحساسية الغلوتين، والتوقف عن تناول الأكلات والمنتجات التي تفاقم الحالة.

اختلال الهرمونات

أكدت الأبحاث والدراسات الحديثة، أن حساسية الغلوتين تسبب خلل الهرمونات، وتؤثر على الخصوبة، وتصيب السيدات بمتلازمة تكيس المبايض، ومتلازمة ما قبل الحيض.

ويوصي الأطباء الأشخاص المصابين بهذه الحساسية، وخاصة المصابين باضطرابات الجهاز الهضمي، باتباع حمية خالية من الغلوتين لمدة لا تقل عن 24 شهرا، للتخلص من كل الأعراض والآثار السلبية المترتبة عليها، إذ ستعزز الحمية من صحة الجهاز الهضمي، وستحسن مستويات الطاقة والكوليسترول في الجسم.

وإذا كان الشخص سليما وليس لديه حساسية الغلوتين، يجب عليه عدم اتباع هذه الحمية، لأنها ستحفز الجهاز المناعي على مهاجمة الأمعاء الدقيقة، وستقلل من قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية الأساسية مثل: الحديد، والكالسيوم .