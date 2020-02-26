”كورونا“ يتسبب بـ“تجميد بصمة الدوام“ في الكويت و“تعطيل الدراسة“

أعلن مجلس الوزراء الكويتي اليوم الأربعاء، عن تجميد بصمة الدوام لجميع موظفي الدولة، إثر انتشار فيروس ”كورونا“ في دولة الكويت.

ونقلت شبكة ”مباشر نيوز“ عن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية قوله، إنه لم يتم تحديد بعد مدة العطلة الدراسية وسيتم الإعلان عن ذلك فور اتخاذ قرار بهذا الشأن

عاجل | مصدر لـ" مباشر نيوز": مجلس الوزراء الكويتي يقرر تجميد بصمة الدوام لجميع موظفي الدولة بسبب #كورونا #كورونا_في_الكويت pic.twitter.com/af8q1RGOja — مباشر نيوز (@mobashernewss) February 26, 2020

وارتفع عدد الإصابات بالفيروس في دولة الكويت إلى 25 حالة مؤكدة.

وأخذ الفيروس في الانتشار في الكويت، عقب عودة مسافرين من إيران، حيث تبينت إصابة 3 منهم، ظهرت سلامة أحدهم لاحقا، إلا أن الفيروس ما لبث حتى انتشر مع عودة مواطنين آخرين من إيران.

عاجل | الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية: لم يتم تحديد بعد مدة العطلة الدراسية واجتماع مجلس الوزراء مازال منعقداً وسيتم الاعلان عن ذلك فور اتخاذ قراراً بهذا الشأن .#كورونا_في_الكويت pic.twitter.com/2KyJB1pwBg — مباشر نيوز (@mobashernewss) February 26, 2020

وشهدت الكويت استنفارا رسميا منذ الكشف عن وصول الفيروس إلى البلاد، إذ علقت رحلاتها إلى بضع دول وأغلقت حدودها البرية والبحرية، وأوقفت الأنشطة الرياضية، وأعلنت وقف الاحتفالات بالأعياد الوطنية تفاديا لانتشار الفيروس بين السكان.