 ”كورونا“ يتسبب بـ“تجميد بصمة الدوام“ في الكويت و“تعطيل الدراسة“ – إرم نيوز‬‎

”كورونا“ يتسبب بـ“تجميد بصمة الدوام“ في الكويت و“تعطيل الدراسة“

”كورونا“ يتسبب بـ“تجميد بصمة الدوام“ في الكويت و“تعطيل الدراسة“

المصدر: فريق التحرير

أعلن مجلس الوزراء الكويتي اليوم الأربعاء، عن تجميد بصمة الدوام لجميع موظفي الدولة، إثر انتشار فيروس ”كورونا“ في دولة الكويت.

ونقلت شبكة ”مباشر نيوز“ عن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية قوله، إنه لم يتم تحديد بعد مدة العطلة الدراسية وسيتم الإعلان عن ذلك فور اتخاذ قرار بهذا الشأن

وارتفع عدد الإصابات بالفيروس في دولة الكويت إلى 25 حالة مؤكدة.

وأخذ الفيروس في الانتشار في الكويت، عقب عودة مسافرين من إيران، حيث تبينت إصابة 3 منهم، ظهرت سلامة أحدهم لاحقا، إلا أن الفيروس ما لبث حتى انتشر مع عودة مواطنين آخرين من إيران.

وشهدت الكويت استنفارا رسميا منذ الكشف عن وصول الفيروس إلى البلاد، إذ علقت رحلاتها إلى بضع دول وأغلقت حدودها البرية والبحرية، وأوقفت الأنشطة الرياضية، وأعلنت وقف الاحتفالات بالأعياد الوطنية تفاديا لانتشار الفيروس بين السكان.

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