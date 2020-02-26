 ارتفاع عدد الإصابات بـ“كورونا“ في البحرين إلى 26 حالة – إرم نيوز‬‎

ارتفاع عدد الإصابات بـ“كورونا“ في البحرين إلى 26 حالة

ارتفاع عدد الإصابات بـ“كورونا“ في البحرين إلى 26 حالة

المصدر: رويترز

أعلنت البحرين، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 26 حالة، مع تأكيد إصابة ثلاثة آخرين، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.

وقالت الوكالة إن ”الثلاثة الجدد مواطنات وصلن إلى مطار البحرين الدولي على متن رحلات غير مباشرة من إيران“.

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