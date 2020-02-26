ارتفاع عدد الإصابات بـ“كورونا“ في البحرين إلى 26 حالة

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أعلنت البحرين، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 26 حالة، مع تأكيد إصابة ثلاثة آخرين، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية. وقالت الوكالة إن ”الثلاثة الجدد مواطنات وصلن إلى مطار البحرين الدولي على متن رحلات غير مباشرة من إيران“.