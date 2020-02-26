مرض غريب.. امرأة تتبول ”الكحول“ رغم أنها لا تشربه

اكتشف أطباء حالة مرضية غريبة لامرأة تتبول ”الكحول“ دون أن تشرب منه قطرة واحدة.

وشخصت المريضة، التي لم يكشف عن اسمها، وتبلغ من العمر 61 عاما، بإصابتها بـ“متلازمة الجعة البولية“.

يقول الأطباء إن هذه المتلازمة تعد حالة نادرة، وفيها يقوم الجسم بتحويل الخميرة في مثانتها التي تخمر السكر أو الكربوهيدرات إلى الكحول، وهي بالضبط تقريبا التقنية ذاتها التي يستخدمها صانعو البيرة في إنتاجها.

وأضاف تقرير نشره موقع ”مترو“ البريطاني أن الفريق الطبي اشتبه بداية في أنها ربما كانت تخفي إدمانها للكحول، وذلك بعد أن جاءت اختبارات البول إيجابية بشكل متكرر.

وعن التضارب في تشخيص الحالة، قال الدكتور كينيتشي تاماما في مستشفى المركز الطبي في جامعة بيتسبرغ إن المرأة التي تعاني مرض السكري وتليف الكبد، قد تلقت توصية لزرع الكبد، لكنها أزيلت من قائمة انتظار المتبرعين، وجرى نقلها للعلاج من تعاطي الكحول.

وكانت اختبارات الدم الأخرى لنواتج الأيض الإيثانول سلبية، وهذا يعني أن دم المرأة خال من الكحول.

ووجد المتخصصون في الجامعة بدلا من ذلك، مستويات عالية من فطر خميرة ينتجها الجسم بشكل طبيعي، كانت تتراكم في مثانتها عندما تتناول السكر، لتقوم بإنتاج الكحول بدلا من البول.

وقال تاماما إن اكتشاف المتلازمة أظهر ”مدى سهولة التغاضي عن الإشارات التي تشير إلى أن المتلازمة قد تكون موجودة“ في بعض مرضى زرع الكبد.

ووصف الطبيب وزملاؤه حالة المرأة بأنها تعاني ”متلازمة الجعة البولية“، ولفتوا إلى أنه يجب على الأطباء أن يكونوا على دراية بهذه الحالة حتى لا يصنف المرضى على أنهم مدمنون على الكحول.

وقال الباحثون إن حالة المرأة تختلف عن تقارير أخرى حول ”متلازمة الجعة التلقائية“، إذ يبدو أن الخميرة في الأمعاء تنتج الكحول الذي يتم امتصاصه في مجرى الدم.