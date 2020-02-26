إغلاق فندق في جزر الكناري بسبب الكورونا وإسبانيا تعلن عن أولى الإصابات

أغلق فندق كبير في جزر الكناري لإجراء الفحوص الخاصة بفيروس كورونا بعدما تبين إصابة نزيل وزوجته بالفيروس، في حين أعلنت إسبانيا عن أول ثلاث حالات إصابة بالمرض على البر الرئيسي.

وقالت السلطات الصحية في كتالونيا إن الاختبارات أكدت أن سيدة من إيطاليا عمرها 36 عاما ومقيمة في برشلونة أصيبت بالفيروس بعد زيارة شمال إيطاليا مؤخرا.

ووضع 25 شخصا تعاملوا معها في الحجر الصحي بالمنزل لمدة أسبوعين. وبعد قليل أكدت السلطات في بلنسية ومدريد حالتي إصابة أخريين.

لكن وزير الصحة الإسباني سلفادور إيا قلل من شأن الأمر مؤكدا أن جميع الحالات قدمت من الخارج ولم يحدث إلى الآن أي انتقال داخلي للعدوى.

وقالت حكومة جزر الكناري إن فندقا في جزيرة تنريفي أغلق بعدما أكدت الاختبارات إصابة طبيب إيطالي كان يقضي عطلة في البلاد. وأثبتت الفحوص لاحقا إصابة زوجته.

وقالت السلطات المحلية في الساعات الأولى اليوم الأربعاء، إنه جرى تشخيص إصابة إيطاليين آخرين سافرا إلى تنريفي مع الطبيب وزوجته.

وأشارت السلطات الصحية إلى أن الطبيب وزوجته نُقلا إلى عنبر معزول في مستشفى فيما ستجرى اختبارات على نزلاء الفندق الآخرين والعاملين به، وهي عملية ستستغرق عدة أيام.

وذكرت متحدثة باسم الحكومة الإسبانية أن النزلاء سيظلون في الفندق إلى أن يتم تحديد نتائج اختبار ثانٍ على الطبيب، وأن ”الإجراءات الصحية المناسبة ستتخذ“ استنادا إلى تلك النتائج.

ويضم الفندق مئات الغرف وعدة مطاعم وحمامات سباحة ويقع على بعد 50 مترا من الشاطئ.

وقال أنخيل فيكتور توريس، رئيس حكومة الكناري، إن أكثر من 700 نزيل من 25 جنسية معزولون في حجر صحي بالفندق، وكذلك العاملون به.

ويظهر من خلال صفحة الفندق على فيسبوك أنه يعتزم إقامة حفل مساء الخميس. وأحجمت إدارته عن التعليق أمس الثلاثاء.

وقال كريستوفر بتس – وهو نزيل إنجليزي بالفندق – في مكالمة تليفونية من غرفته، إن سيارات شرطة متمركزة عند جميع المداخل.

وأضاف: ”قيل لنا إننا في حجر صحي… الفندق يعمل بشكل عادي على ما يبدو غير أنه لا يمكننا الخروج. سُمح للنزلاء بتناول الإفطار في المطعم“.

وأشار إلى أن الأطباء قاموا بقياس درجة حرارة النزلاء بأجهزة رقمية وأعطوهم كمامات لكنهم لم يجروا أي اختبارات أخرى.

ومن المتوقع وصول عشرات الآلاف إلى جزر الكناري هذا الأسبوع لحضور احتفالات.

وقبل يوم الاثنين، اكتشفت إسبانيا حالتي إصابة بفيروس كورونا في اثنتين من جزر الكناري، أحد المصابين سائح ألماني والآخر بريطاني.