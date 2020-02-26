 تسجيل أول إصابة بكورونا في صفوف القوات الأمريكية بكوريا الجنوبية – إرم نيوز‬‎

تسجيل أول إصابة بكورونا في صفوف القوات الأمريكية بكوريا الجنوبية

تسجيل أول إصابة بكورونا في صفوف القوات الأمريكية بكوريا الجنوبية

المصدر: أ ف ب

أكد مصدر أمريكي، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في صفوف القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.

وأعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة الإجمالية تبلغ 1100 مصاب.

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