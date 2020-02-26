إيطاليا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 11

ارتفعت حالات الوفاة بفيروس ”كورونا الجديد“ في إيطاليا، الثلاثاء، إلى 11 حالة، بعد وفاة عدد من المصابين، فيما سجلت حالات الإصابة بالفيروس 323 شخصا.

ووفق أنباء تداولتها صحف محلية، توفي الثلاثاء، 4 أشخاص، رجلان وامرأتان، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 11.

وتراوحت أعمار من لقوا مصرعهم جراء الفيروس، بين 76، و83، و84، و91 عامًا، وفق المصادر ذاتها التي أشارت أن 9 من الوفيات سجلت في منطقة لومبارديا(شمال)، والحالتان الأخرتان وقعتا في إقليم فينيتو(شمال شرق).

المصادر ذاتها أشارت إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 323 إصابة، مشيرة إلى أن الفيروس بدأ ينتشربشكل ملحوظ في عدد من المناطق بالبلاد، حيث سجلت 3 إصابات لدى أشخاص كانوا في طريقهم لقضاء عطلة بمدينة ”باليرمو“ مركز جزيرة سيسيليا(جنوب) قادمين من مدينة ”بيرغامو“ (شمال).