تناول منتجات الألبان يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية‎

كشف باحثون أن تناول منتجات الألبان قد يقلل من احتمال التعرض للسكتة الدماغية في وقت لاحق من الحياة.

وخلصت دراسة، شملت أكثر من 400 ألف شخص، إلى أن استهلاك المزيد من الحليب والجبن والزبادي يمكن أن يقلل من خطر أكثر أنواع السكتات الدماغية شيوعًا.

ووفق الدراسة التي نشرت في مجلة القلب الأوروبية، فإنه مقابل كل كوب إضافي من الحليب الذي يتم شربه في اليوم، ينخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الناجمة عن الجلطات الدموية بنسبة 5% وينخفض بنسبة 9% لكل وعاء صغير من اللبن.

ومع ذلك، فإن النتائج تلقي بظلال من الشك على تناول البيض، لأن أولئك الذين يتناولون المزيد من البيض كانوا أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية نادرة.

نظر الباحثون في جامعة أكسفورد إلى ما قاله أشخاص من تسع دول أوروبية إنهم يأكلون منتجات الألبان بشكل دوري.

وأظهرت النتائج أيضًا أن أولئك الذين تناولوا الكثير من الألياف، إلى جانب الفواكه والخضراوات، كانوا أقل عرضة للإصابة بسكتة دماغية.

لكن الدراسة أشارت أيضًا إلى أن الأطعمة التي تحتوي على منتجات الألبان قد تكون مهمة، على الرغم من أن الرأي منقسم حول هذا الموضوع، إذ قيل إن محتواها العالي من الدهون المشبعة يجعل المجموعة الغذائية ضارة للقلب.

وقال المؤلف الرئيس للدراسة الدكتور تامي تونغ: ”الأشخاص الذين تناولوا المزيد من منتجات الألبان كانوا أقل عرضة للسكتة الدماغية، وذلك تمشيًا مع بعض الدراسات السابقة التي أظهرت أن هؤلاء الأشخاص لديهم انخفاض في ضغط الدم – وهو خطر كبير للسكتات الدماغية“.

ومع ذلك، فإن النتائج ليست بنفس قوة الألياف الغذائية والخضراوات والفواكه.

وأظهرت الدراسة، أن تناول 200 غرام من الفاكهة والخضراوات يوميًا يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 13%.