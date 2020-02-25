إصابة نائب وزير الصحة الإيراني بفيروس كورونا

أصيب نائب وزير الصحة الإيراني إيرج حريرجي، بفيروس كورونا الذي انتشر في عدد من مدن بلده.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الثلاثاء، بأن نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها حريرجي، يوم الثلاثاء، أكدت إصابته بفيروس كورونا.

وقال حريرجي في مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام على منصات التواصل: ”أنني أيضًا أصبت بفيروس كورونا، فبعدما عانيت منذ أمس من ارتفاع درجة الحرارة خضعت للفحوصات الطبية والتي كشفت إيجابية إصابتي بكورونا وأنا الآن في معزل منذ ليلة أمس“.

ووصف نائب وزير الصحة الإيراني فيروس كورونا بأنه ”فيروس ديمقراطي لا يرحم الغني ولا الفقير“ على حد تعبيره، مناشدًا مواطنيه بتوخي الحذر من الإصابة بالفيروس.

وكان حريرجي، خرج أمس الإثنين، ينفي تصريحات لأحد نواب البرلمان الإيراني أشار فيها إلى وفاة أكثر من 50 شخصا بسبب كورونا في مدينة قُم وحدها، مؤكدا أنه ”لو كان هذا العدد صحيحا سأقدم استقالتي“.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، كشفت يوم الثلاثاء عن ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 95 شخصا، فيما أعلنت أن آخر إحصاء لعدد الوفيات بالفيروس وصلت إلى 15 مواطنا حتى الآن.

ويأتي ذلك في ظل تقارير وبيانات تشير إلى ارتفاع أعداد الوفيات بالفيروس القاتل في إيران بأكثر من الأرقام التي تُعلنها وزارة الصحة، حيث أفاد تقرير يوم الثلاثاء لتليفزيون ”إيران انترناشونال“ المعارض نقلا عن مصادر وصفها بـ ”المطلعة“ أن حالات الوفاة بفيروس كورونا في إيران بلغت حتى الآن 67 حالة في مختلف المحافظات بعدما كان ينحصر الفيروس في مدينة قُم والعاصمة طهران.

وتشهد إيران، خلال الأيام الأخيرة الماضية، انتشارا واسعا لفيروس ”كورونا“ القاتل، في العديد من المحافظات، وأبرزها: قُم والعاصمة طهران وغيلان وأصفهان وهمدان، في ظل تزايد حالات الإصابة والوفيات بالفيروس.

ونتيجة لتفشي الفيروس القاتل في إيران، وإصابة عدد من مواطني دول الجوار العائدين من المدن الإيرانية قررت عدد من دول الجوار إغلاق الحدود ووقف الرحلات الجوية واستقبال السفن القادمة من إيران؛ لتفادي تسجيل إصابات جديدة.