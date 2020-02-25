الكويت توضح حقيقة السماح بدخول الأجانب أصحاب الإقامات القادمين من إيران

نفت وزارة الصحة الكويتية، إصدارها قرارا بالسماح لبعض الركاب العائدين من إيران من غير الكويتيين والذين يحملون إقامات صالحة، بدخول البلاد.

وقالت الوزارة في بيان رسمي عبر موقعها في ”تويتر“، ”إن ما يشاع عن توصية الوزارة بالسماح لبعض العائدين من إيران من غير الكويتيين بالدخول إلى البلاد، غير صحيح“.

وأكدت الوزارة ”أن هناك تنسيقا مع الجهات المعنية في البلاد؛ لتطبيق الإجراءات الاحترازية على المسافرين القادمين من جميع البلدان، خصوصا من الدول التي رصدت إصابات مؤكدة بفيروس كورونا“.

وأعلنت الكويت، قبل أيام، تعليق رحلاتها الجوية من وإلى إيران؛ عقب اكتشاف إصابات ووفيات في مدينة قم الإيرانية، بفيروس ”كورونا“، وقامت بإجلاء مواطنيها وإخضاعهم للفحص الطبي والحجر الصحي على عدد منهم؛ عقب اكتشاف عدد من الإصابات على متن إحدى الطائرات القادمة من إيران.

وبلغت عدد الإصابات في الكويت، حتى الآن 8 أشخاص، في الوقت الذي استنفرت فيه السلطات جميعها، وسط تشديد على حدودها البرية والبحرية وتعليق الرحل الجوية إلى عدة دول، ومنع دخول رعايا عدة دول إليها، وهي: إيران والصين وهونغ كونغ.