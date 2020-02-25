 الكويت توضح حقيقة السماح بدخول الأجانب أصحاب الإقامات القادمين من إيران – إرم نيوز‬‎

الكويت توضح حقيقة السماح بدخول الأجانب أصحاب الإقامات القادمين من إيران

الكويت توضح حقيقة السماح بدخول الأجانب أصحاب الإقامات القادمين من إيران
Kuwaitis coming back from Iran leave the airplane at Sheikh Saad Airport in Kuwait City, on February 22, 2020, before being taken to a hospital to be tested for coronavirus. - Iran ordered the closure of schools, universities and cultural centres after a coronavirus outbreak that has killed five people in the Islamic republic, the most outside the Far East. (Photo by YASSER AL-ZAYYAT / AFP) (Photo by YASSER AL-ZAYYAT/AFP via Getty Images)

المصدر: نسرين العبوش - إرم نيوز

نفت وزارة الصحة الكويتية، إصدارها قرارا بالسماح لبعض الركاب العائدين من إيران من غير الكويتيين والذين يحملون إقامات صالحة، بدخول البلاد.

وقالت الوزارة في بيان رسمي عبر موقعها في ”تويتر“، ”إن ما يشاع عن توصية الوزارة بالسماح لبعض العائدين من إيران من غير الكويتيين بالدخول إلى البلاد، غير صحيح“.

وأكدت الوزارة ”أن هناك تنسيقا مع الجهات المعنية في البلاد؛ لتطبيق الإجراءات الاحترازية على المسافرين القادمين من جميع البلدان، خصوصا من الدول التي رصدت إصابات مؤكدة بفيروس كورونا“.

وأعلنت الكويت، قبل أيام، تعليق رحلاتها الجوية من وإلى إيران؛ عقب اكتشاف إصابات ووفيات في مدينة قم الإيرانية، بفيروس ”كورونا“، وقامت بإجلاء مواطنيها وإخضاعهم للفحص الطبي والحجر الصحي على عدد منهم؛ عقب اكتشاف عدد من الإصابات على متن إحدى الطائرات القادمة من إيران.

وبلغت عدد الإصابات في الكويت، حتى الآن 8 أشخاص، في الوقت الذي استنفرت فيه السلطات جميعها، وسط تشديد على حدودها البرية والبحرية وتعليق الرحل الجوية إلى عدة دول، ومنع دخول رعايا عدة دول إليها، وهي: إيران والصين وهونغ كونغ.

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