تحويل مسار طائرة قادمة من إيران إلى أنقرة بسبب كورونا

أفاد مصدر بالطيران المدني التركي، بتحويل مسار طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية كانت قادمة من إيران إلى أنقرة الثلاثاء، بناء على طلب من وزارة الصحة التركية فيما ذكر موقع إلكتروني للطيران، أن أحد الركاب يُشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت وكالة دمير أورين التركية للأنباء تسجلا مصورا يظهر سيارات إسعاف مصطفة بجانب الطائرة وعددا من الأشخاص يرتدون سترات بيضاء واقية على المدرج.

وأقلعت الطائرة من طهران وكان من المقرر أن تهبط في اسطنبول. وأغلقت تركيا حدودها مع إيران يوم الأحد وخفضت الرحلات الجوية بسبب انتشار الفيروس هناك.