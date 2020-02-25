كويتي عائد من إيران يباشر عمله مخالفا الحجر المنزلي المفروض عليه

باشر مواطن كويتي يعمل موظفا في ديوان المحاسبة، عمله عقب عودته من إيران، السبت الماضي، رغم خضوعه للحجر المنزلي الذي فرضته الجهات المختصة عليه وعلى جميع العائدين، منذ بداية هذا الأسبوع؛ تخوفا من حملهم لفيروس ”كورونا“.

ولم يستمر عمل الموظف بعد إبداء زملائه القلق من وجوده، ومخالفته التعليمات الرسمية بالتزامه البيت للتأكد من سلامته خلال فترة محددة، يثبت بعدها أنه سليم بشكل كامل، نقلا عن صحيفة ”الراي“ المحلية.

ونقلت الصحيفة المحلية عن مصادر مطلعة؛ انتقادها لعدم وجود آلية واضحة في التعامل مع الأشخاص الذين يخالفون الحجر المنزلي، وهم حالتان حتى الآن خالفتا الحجر المنزلي، واختلطتا ببعض الأفراد.

وتساءلت المصادر عن نتيجة فحص هذا الموظف، وما يتعلق بمن خالطهم في عمله خلال هذه الساعات، وما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه مكان عمله من ناحية التعقيم.

وبدأت الكويت، منذ مطلع هذا الأسبوع، بإجلاء مواطنيها من إيران بعد تفشي فيروس كورونا ببعض المدن، وخضع العائدون للفحص الطبي، حيث تم فرض الحجر المنزلي على من ثبتت سلامته، في حين تم فرض الحجر الصحي في مكان خاص على بعض الركاب في الطائرات التي تأكد وجود مصابين فيها.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكويت، حتى الآن، إلى ثمانية أشخاص، في الوقت الذي استنفرت فيه الجهات الرسمية للحد من انتشاره واتخاذ إجراءات مشددة تجاه العائدين من إيران، فضلا عن إغلاق الحدود البرية والبحرية وتعليق الطيران إلى عدة دول.