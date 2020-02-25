 السعودية تصدر بيانا حول إصابة أربع مواطنات بفيروس كورونا – إرم نيوز‬‎

السعودية تصدر بيانا حول إصابة أربع مواطنات بفيروس كورونا

السعودية تصدر بيانا حول إصابة أربع مواطنات بفيروس كورونا

المصدر: فريق التحرير

قالت وزارة الصحة السعودية إن التنسيق قائم مع وزارة الصحة البحرينية، بعد أن أعلنت الأخيرة، اليوم الثلاثاء، إصابة أربع مواطنات سعوديات قادمات من إيران بفيروس كورونا الجديد.

وأضافت الصحة السعودية أن المصابات الأربع سوف يبقين في البحرين لحين شفائهن، وذلك وفقا للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وقالت وزارة الصحة البحرينية إن المواطنات السعوديات يخضعن وجميع الحالات المصابة لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قبل الفريق الطبي المختص.

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