السعودية تصدر بيانا حول إصابة أربع مواطنات بفيروس كورونا

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قالت وزارة الصحة السعودية إن التنسيق قائم مع وزارة الصحة البحرينية، بعد أن أعلنت الأخيرة، اليوم الثلاثاء، إصابة أربع مواطنات سعوديات قادمات من إيران بفيروس كورونا الجديد. وأضافت الصحة السعودية أن المصابات الأربع سوف يبقين في البحرين لحين شفائهن، وذلك وفقا للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية. إشارة إلى ما أعلنته وزارة الصحة…