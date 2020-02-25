السعودية تصدر بيانا حول إصابة أربع مواطنات بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة السعودية إن التنسيق قائم مع وزارة الصحة البحرينية، بعد أن أعلنت الأخيرة، اليوم الثلاثاء، إصابة أربع مواطنات سعوديات قادمات من إيران بفيروس كورونا الجديد.
وأضافت الصحة السعودية أن المصابات الأربع سوف يبقين في البحرين لحين شفائهن، وذلك وفقا للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.
إشارة إلى ما أعلنته وزارة الصحة البحرينية عن إصابة أربع مواطنات سعوديات قادمات من إيران بفيروس #كورونا الجديد.
توضح الوزارة أن التنسيق قائم مع وزارة الصحة البحرينية لعلاجهن في البحرين لحين شفائهن بإذن الله، وذلك وفقاً للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) February 25, 2020
وقالت وزارة الصحة البحرينية إن المواطنات السعوديات يخضعن وجميع الحالات المصابة لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قبل الفريق الطبي المختص.