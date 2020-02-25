4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إن ”الوزارة تؤكد تشخيص 4 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة كركوك، لعائلة عراقية كانت في زيارة إلى إيران وعادت للبلاد“.

وأضافت أنه ”تم تطبيق الحجر الصحي على العائلة، وإجراء الفحص الطبي اللازم لها من قبل الملاكات الطبية والصحية المختصة، وأكدت نتائج التحليل إصابة تلك العائلة بفيروس كورونا المستجد“.

وتابعت أنه ”تم اتخاذ كافة الإجراءات المتطلبة حسب اللوائح الصحية الدولية للتعامل مع الحالة، راجين التعاون مع تطبيق الإجراءات الصحية، ونشر رسائل التثقيف والتوعية الصحية“.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الاثنين، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في محافظة النجف.

وقالت مديرية صحة النجف في بيان: ”تود دائرة صحة النجف التوضيح بأن نتائج الفحوصات المختبرية التي أجريت للحالة، أظهرت إصابة أحد طلبة العلوم الدينية من الجنسية الإيرانية ممن كانوا دخلوا العراق قبل قرار تشكيل خلية الأزمة الوزارية، بمنع دخول المواطنين الإيرانيين إلى العراق”.

وأشار البيان إلى أنه ”تم الكشف عن الحالة لدى قيام الفرق الصحية بالتحري عن الزائرين والطلبة في محل سكناهم، وراودتهم شكوك حول هذا الطالب، فتمت إحالته للمستشفى، وأرسلت مسحات منه للفحص المختبري مع وضعه في ردهات العزل، وقد أظهرت نتائج التحليل أنه حامل للفيروس“.