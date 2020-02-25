تعرف على أنواع الأطعمة التي قد تتسبب في شعورك بالصداع

يتسبب بعض أنواع الطعام في إصابة أشخاص بالصداع، وهو ما قد يعيقهم عن ممارسة أعمالهم اليومية بشكل طبيعي.

وحسب ما نشرته مجلة ”مسكيرا“ البريطانية، فإن الأطعمة المسببة للصداع هي:

الشوكولاتة

يمكن أن تسبب الشوكولاتة الصداع، إذ إن هناك أنواعا منها تحتوي على كميات من الكاكاو وبعض المواد الكيميائية -مثل: الكافيين، والتيرامين- التي تؤدي لشعور الناس بالصداع المؤلم.

آيس كريم

قد تسبب هذه الحلوى المفضلة لدى كثير من الناس صداعا، إذ تتداخل برودة الآيس كريم مع تدفق الدم إلى المخ، واستجابة الأعصاب عن طريق توسيع الأوعية الدموية والذي يؤدي بدوره إلى الشعور بالصداع.

الفول السوداني

بينما يستمتع الناس بتناول وجبات خفيفة من الفول السوداني، إلا أن معظمنا لا يدرك أنه يحتوي على مادة كيميائية تسمى التيرامين، لذلك في حالة تناول كمية كبيرة منه قد يؤدي ذلك إلى صداع نصفي في الرأس، كما أن الزبدة المصنوعة من الفول السوداني يمكن أن تسبب ذلك الصداع أيضا.

المُحليات الصناعية

غالبا ما تضاف المُحليات الصناعية وبدائل السكر للفواكه والمشروبات لجعلها أكثر حلاوة ومنها السكرين وأسيسولفام البوتاسيوم والأسبارتام والنيوتام والسكروز، غير أن هذه المُحليات الصناعية يمكن أن تسبب آلاما شديدة في الرأس.