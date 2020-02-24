ارتفاع عدد المصابين بكورونا في الكويت إلى 5 أشخاص

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا إلى خمسة أشخاص عقب تأكيد إصابة اثنين من المسافرات العائدات من إيران بعد خضوعهنَ للفحص أثناء وضعهن برفقة آخرين في الحجر الصحي.

وقالت الوزارة في بيان رسمي في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، ”إنه تبين إصابة مسافرتان وصلن إلى البلاد على متن الرحلة القادمة من إيران، وقد وضعتا في الحجر الصحي الإجباري وتم نقلهما مباشرة من المطار إلى أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد“.

وأوضح البيان الوزاري ”أن المسافرتان بدت عليهما أعراض المرض حيث تم نقلهما مباشرةً إلى المستشفى“، في الوقت الذي شددت فيه الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات الرسمية للحفاظ على السلامة العامة.

وسبق أن أعلنت الكويت عن إصابة ثلاثة أشخاص أحدهم مواطن واثنين آخرين سعودي و“بدون“ بفيروس كورونا عقب عودتهم من إيران، حيث تم وضعهم في جناح خاص بإحدى المستشفيات لمراقبة أوضاعهم.

وشهدت الكويت استنفاراً رسمياً منذ الكشف عن وصول الفيروس إلى البلاد، حيث علقت رحلاتها إلى عدة دول وأغلقت حدودها البرية والبحرية وأعلنت وقف الاحتفالات بالأعياد الوطنية تفادياً لانتشار الفيروس بين السكان.