السودان يعلن الاشتباه بـ 8 حالات مصابة بفيروس ”كورونا“‎

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الإثنين، عن 8 أجانب يشتبه إصابتهم بفيروس ”كورونا”، وقالت إنهم موجودون بأحد فنادق الخرطوم التي وصلوا إليها من الصين.

وأفاد مدير الإدارة العامة للطب الوقائي في وزارة الصحة، محمد نقد الله، بإرسال فريق طبي إلى الفندق لإجراء فحوصات على الأجانب، مؤكداً عدم وجود أي حالات للإصابة بالمرض في السودان.

وذكر أن بعض الأجانب دخلوا البلاد منذ الـ 4 من فبراير/ شباط الحالي وحتى الثاني والعشرين منه، وقال: ”إن هولاء الأجانب هم جزء من المجموعة المسجلة والمُتابعة من قبل السلطات الصحية“، مشيراً إلى أنهم لا يمثلون مصدر خطر.

وقبل يومين، رصدت ”إرم نيوز“ خطابا من وزارة الصحة موجها للشركات والمؤسسات الصحية بعدم تصدير ”الكمامات“ وأدوية الطوارئ إلى حين إشعار آخر.

ونفت وزارة الصحة، في وقت سابق من اليوم الإثنين، دخول صينيين مصابين ”بكورونا“ إلى البلاد، بعد رواج شائعة على وسائل التواصل الاجتماعي مفادها أن صينيين يعملون في مصفاة نفط بالخرطوم مصابون بفيروس ”كورونا“.

وقالت الوزارة: إن كافة الصينيين خضعوا لكل خطوات الرقابة المطلوبة والمفروضة والمتابعة بالشراكة مع مسؤولي الخدمات الصحية التي يتبعون لها.

ونوهت الوزارة إلى أن نظام الحجر الصحي المتبع للقادمين والذين لا تظهر عليهم أعراض الاشتباه بالإصابة يشمل قياس درجة الحرارة وملء استمارة إقرار صحي تحوي المعلومات المطلوبة عن القادمين ومن أين قدموا، إضافة لوجهتهم داخل السودان ومتابعتهم من خلال السلطات الصحية لمدة أسبوعين.