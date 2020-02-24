إذا كنت تعانين تساقط الشعر ورقته.. إليك الأسباب والعلاج

الشعر هو ”نافذة لصحتك“، وإذا كنت لا تتناولين نظامًا غذائيًا متوازنًا، أو تراقبين مستوى الصحة العامة ومستويات الإجهاد، فإن صحة شعرك لن تكون جيدة، ومن هذا المنطلق فإذا كنت تعانين من مشكلات كتساقط الشعر، أو حكة بفروة الرأس أو غيرها، فاعلمي أن جسمك قد يحاول إخبارك بشيء ما.

وتشرح أنابيل كينجسلي استشاري متخصص في علاج الشعر، في تقرير نشره موقع ”“harpersbazaar، الأسباب الكامنة وراء المشكلات الشائعة للشعر، حتى تتمكن من معالجتها.

المشكلة الأولى: تساقط الشعر اليومي الزائد

قالت خبيرة الشعر أنابيل كينجسلي إن تساقط الشعر اليومي الزائد، وهو ما يُعرف باسم ”تساقط الشعر الكربي“، يحدث نتيجة اضطراب داخلي، وعادة ما يحدث ذلك بعد ستة إلى 12 أسبوعًا من الاضطراب الذي تسبب فيه.

ويمكن أن تكون هذه الحالة حادة ”قصيرة العمر“، أو مزمنة ”طويلة الأمد ومتكررة“، وعادةً ما يحدث تساقط الشعر الكربي الحاد نتيجة الإصابة لمرة واحدة بالأنفلونزا أو التسمم الغذائي أو ارتفاع في درجة الحرارة، ولا يتطلب أي علاج، ومع ذلك، فإن تساقط الشعر الذي يستمر أو يتكرر يجب التحقيق فيه بدقة.

أما الأسباب الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر الكربي المزمن هي:

نقص الحديد وبروتين الفيريتين، وهو أمر شائع بشكل خاص عند المرأة الحائض، وبعد الجراحة وفي فترة ما بعد الولادة، وأيضًا نقص فيتامين بـ 12 ونقص فيتامين د.

وأيضًا قصور الغدة الدرقية أو فرط نشاط الغدة الدرقية، ومستويات الإجهاد العالية التي تؤثر على كيفية امتصاص جسمك للعناصر الغذائية.

كذلك من مسببات تساقط الشعر الكربي المزمن عدم تناول السعرات الحرارية الكافية، وتناول مستويات عالية من الزئبق من خلال تناول الكثير من الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق، مثل سمك التونة وسمك أبو سيف والماكريل الأسباني.

المشكلة الثانية: ترقق الشعر ”الحاصة الأندروجينية“

وكشفت كينجسلي أن هذا النوع من تساقط الشعر بطيء ومتقدم، ويعود إلى الجينات – على وجه التحديد وجود استعداد وراثي يؤدي إلى أن تكون بصيلات الشعر على فروة رأسك حساسة للمستويات الطبيعية من الأندروجينات- ”هرمونات الذكورة“.

وأنه عندما يكون لديك هذه الحساسية، فإن بصيلات الشعر على فروة رأسك تتكون تدريجيًا وتنتج خيوطًا دقيقة وأقصر.

وعلى الرغم من أن انخفاض حجم الشعر ليس عادةً علامة على حالة صحية، إلا أن الظروف التي تؤثر على مستويات الهرمون لديك يمكن أن تزيد من تساقط الشعر“، مثل:

متلازمة تكيس المبايض، والتي غالباً ما تكون مصحوبة بأعراض أخرى، مثل زيادة الوزن وحب الشباب وزيادة شعر الوجه وفترات حيض غير منتظمة، وأيضًا أخذ وسائل منع الحمل عن طريق الفم، يمكنها أن تزيد نسبة الأندروجين.

أيضًا يمكن لمستويات الإجهاد العالية أن ترفع مستويات الأندروجين، ومن بين الحالات الصحية الأخرى التي تسبب تساقط الشعر الذئبة ومتلازمة كوشينج.

المشكلة الثالثة: الشعر الهش المتقصف

تؤكد أنابيل كينجسلي أن نمو الشعر الضعيف والهش يمكن أن يكون بسبب عدم تناول ما يكفي من البروتين، ولتجنب ذلك، اقترحت كينجسلي إضافة جزء صغير بحجم الكف من البروتين إلى الفطور والغداء، ومن الأمثلة الجيدة على ذلك البيض والسمك الزيتي والمحار واللحوم الخالية من الدهن والجبن قليل الدسم والكينوا والتوفو والمكسرات.

وتضيف أن ”نقص الزنك وفرط نشاط الغدة الدرقية يمكن أن يتسبب أيضًا في نمو الشعر الهش، ومن الأطعمة الغنية بالزنك المحار، والحمص، وشريحة من لحم البقر، وجوز الكاجو.

المشكلة الرابعة: حكة في فروة الرأس

تقول كينجسلي أنه على الرغم من أنه ليس السبب الوحيد وراء تهيج فروة الرأس، إلا أن نقص الأوميجا 3 في نظامك الغذائي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم حالات حكة فروة الرأس، مضيفة أنه يمكن العثور على الأوميجا 3 في الأسماك الزيتية مثل السلمون والماكريل والجوز والبيض والبراعم وبذور الكتان.

وأضافت: ”يمكن أن يسبب الإجهاد أيضًا حكة بفروة الرأس، وكذلك التغيرات الشديدة في درجة الحرارة.

وقالت الدكتورة ميجان روسي إن النظام الغذائي المثالي للشعر الصحي هو في الأساس حمية البحر الأبيض المتوسط.

لذا تجنبي الاستغناء عن مجموعات الأطعمة الكاملة؛ فالكربوهيدرات مهمة، وعلى سبيل المثال حاولي تناول 30 نوعًا من الأطعمة النباتية أسبوعيًا، بما في ذلك الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور“.

بينما قالت كينجسلي إن المكملات الغذائية تساعد على إعطاء شعرك عازلا إضافيا – وهو أمر ضروري عادة؛ نظرًا لأن الشعر هو الجزء الأخير لتلقي العناصر الغذائية التي تتناولينها، لذا فإن اتباع نظام غذائي صحي بمفرده لا يكفي في كثير من الأحيان للحفاظ على عمله في أفضل حالاته.

لكن أشارت روسي إلى أنه يجب أن تراقبي تناول هذه المكملات مع الطبيب، فالإفراط في تناول المكملات الغذائية قد يسبب تساقط الشعر؛ حيث تم ربط جميع مكملات فيتامين (أ) ومكملات السيلينيوم بتساقط الشعر.

وذكرت كينجسلي أنه يجب المحافظة على صحة فروة الرأس؛ لأنها مفيدة جدا لنمو الشعر، ويجب علاجها إذا كانت فروة تحتاج إلى تنظيف وتقشير شاملين.