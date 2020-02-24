غضب في لبنان بسبب التساهل مع القادمين من إيران

بدا عدد من اللبنانيين غير راضين عن تساهل السلطات مع دخول الركاب القادمين من إيران، وسط توتر في مطار بيروت واعتداء على الصحفيين.

ورغم إعلان وزارة الصحة اللبنانية عدة إجراءات لمواجهة فيروس كورونا، الذي انتشر في عدد من دول العالم، إلا أن انتقادات توجه للسلطات بعدم تشديد الإجراءات على القادمين من إيران بشكل خاص.

وتعرضت مراسلة صحيفة النهار لاعتداء من شاب يبدو من الموالين لحزب الله، بينما كانت في مطار ”رفيق الحريري“ ببيروت، وحاولت محاورة ركاب طائرة إيرانية.

وتعليقا على الاعتداء على مراسلتها أسرار شبارو قالت الصحيفة: “ لكن ”النهار“ لن يثنيها أي اعتداء أو محاولة حجب صورة عنوة عن إكمال رسالتها بنقل المعطيات بدقة ومساءلة المسؤولين عن إجراءاتهم الهشة المتخذة لمكافحة فيروس كورونا“.

وأوضحت أن مراسلتها كانت ”تقابل مباشرة عددا من ركاب الطائرة الذين لم تظهر عليهم أعراض الرشح والحرارة والسعال، فتركوا يختلطون مباشرة بالناس، علما أنه من الممكن أن يحتضن الشخص الفيروس ولا تظهر عليه العوارض في الأيام الأولى“.

وأضافت أن ”الوزارة تركت الركاب يذهبون إلى منازلهم للحجر على أنفسهم، وإذا ما شعروا بعوارض يعودون إلى مستشفى رفيق الحريري لإجراء فحص كورونا، مع التذكير أن دولا عدة أوقفت الرحلات من مدن ينتشر فيها الفيروس، وطهران واحدة منها“.

وانتقل غضب اللبنانيين إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق ناشط يدعى فادي سيمان: ”كل الدول تعلق رحلاتها إلى إيران… إلا لبنان…. في حدا يفسر ليش الهبل والتبعية والانبطاح الأعمى… ما بدنا نموت كرمال حدا… بدكن تموتوا روحا بلا رجعة“.

وبلغ الغضب أوجه بالفنانة اللبنانية أليسا، حتى وصفت بلادها بـ“الوقحة“، مشيرة في تغريدة لها على تويتر، إلى مجاملة حزب الله الموالي لإيران، في عدم توقيف الرحلات القادمة من البلد الذي حل ثانيا بعد الصين في عدد الوفيات.

دولتنا وقحة. ما عم لاقي كلمة تعبّر أكتر عن اللي عم بيصير. انشالله المنصابين جايين من الفاتيكان، وقّفو الرحلات من هونيك!! بس تا ما يزعل حزب الله ما منوقّف الرحلات من إيران وخلي كورونا ينغل بين هالعالم! وفوق هيدا وكلو بيقولولنا الوقحين لا داعي للهلع! — Elissa (@elissakh) February 24, 2020

وكتبت رانيا علاء الدين: ”لبنان محتل من إيران ولديه حكام فاسدي، ووقحين بلا شرف، ما بيسترجوا يحكوا كلمة بوج حزب السرطان“، حسب تعبيرها.

وكشف معلق يدعى الدكتور سليم محمد طحان، أن حالة إصابة سجلت في لبنان، وغرد بالقول: ”إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لسيدة قادمة من إيران على الطائرة الإيرانية، والأخبار المؤكدة أن هناك طائرة إيرانية أخرى آتية من طهران اليوم“.

وتساءل طحان: ”السؤال الملح، لماذا يستقبل مطار بيروت الطائرات القادمة من مناطق موبوءة ؟ وهل لبنان ينقصه مصايب ولا البلد قدره أن يبقى تحت سطوة العصى الغليظة ؟“.

وسخر معلق آخر من إجراءات لبنان تجاه القادمين من إيران، قائلا: ”لما تكون عايش بدولة مش بمزرعة الدويلة، حزب الله يستورد الكورونا إلى لبنان من راعية الإرهاب إيران“.