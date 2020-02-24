إسرائيل تعلن تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا

سجلت إسرائيل ثاني إصابة بفيروس كورونا الجديد بعد أيام من الإعلان عن رصد الحالة الأولى.

وقالت ”هيئة البث الإسرائيلية“ الرسمية، يوم الاثنين، إن مستشفى ”شيبا“ بمدينة ”رامات غان“ وسط إسرائيل اكتشف هذه الإصابة، مساء الأحد، أثناء وجود صاحبها بالحجر الصحي.

والمصاب، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، كان ضمن مجموعة من 10 إسرائيليين عادوا إلى البلاد، يوم الجمعة، بعد أن كانوا على متن سفينة ”دايموند برينسيس“ السياحية المعزولة قبالة شواطئ اليابان بعدما اكتشفت السلطات هناك بضع إصابات بالفيروس بين ركابها.

وكانت الحالة الأولى لامرأة إسرائيلية تم تشخيص إصابتها بالفيروس فور وصولها إلى إسرائيل عائدة من على متن السفينة ذاتها.

وقالت هيئة البث: ”تم عزل الحالة الجديدة المصابة بالفيروس عن الآخرين في المكان المخصص للحجر الصحي“.

وحتى الآن لم تسجل أي حالة إصابة إسرائيليين بالفيروس من خارج السفينة ”دايموند برينسيس“.

من جهة ثانية، أعلنت هيئة البث أن أكثر من ألف سائح من كوريا الجنوبية سيغادرون إسرائيل اليوم إلى بلادهم.

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية استأجرت طائرات من أجل إعادة السياح من كوريا الجنوبية إلى موطنهم.

كانت الحكومة الإسرائيلية قررت منع السياح من كوريا الجنوبية واليابان وبضع دول آسيوية أخرى من زيارة إسرائيل تحسبا لانتشار الفيروس.