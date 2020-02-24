العراق يعلن تسجيل أول حالة إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في محافظة النجف.

وقالت مديرية صحة النجف، في بيان، إنه ”تود دائرة صحة النجف الأشرف أن توضح أن نتائج الفحوصات المختبرية التي أجريت اليوم، أظهرت إصابة أحد طلبة العلوم الدينية من الجنسية الإيرانية ممن كانوا قد دخلوا إلى العراق قبل قرار خلية الأزمة الوزارية بمنع دخول المواطنين الإيرانيين بفيروس كورونا“.

وأشار البيان إلى أنه ”تم الكشف عن الحالة لدى قيام الفرق الصحية بالتحري عن الزائرين والطلبة في محال سكناهم ووجدوا شكوكا لدى هذا الطالب فتمت إحالته للمستشفى، وأرسلت مسحات منه للفحص المختبري مع وضعه في ردهات العزل، وقد أظهرت نتائج التحليل أنه حامل للفيروس“.