طبيب أعشاب كويتي يزعم اكتشافه علاجا لفيروس كورونا

زعم عضو مجلس إدارة ”جمعية الطب البديل“ في الكويت هشام الجاسر، أنه توصل إلى علاج لفيروس كورونا المستجد الذي انتشر في عدة دول بالعالم وأدى إلى وفاة وإصابة عشرات الآلاف، غالبيتهم في الصين.

وقال الجاسر الحاصل على شهادة في صيدلة الطب اليوناني من الهند وشهادة في ”علم الرفلكسولوجي“ من أمريكا، إنه ”توصل إلى علاج لهذا المرض قبل أسبوع بعد إجرائه عدة تجارب منذ ظهور المرض في نهاية العام الماضي في مدينة ووهان الصينية“.

وأوضح أن ”العلاج مكون من 8 أعشاب بعضها مزروع في الكويت والبعض الآخر تم إحضاره من الخارج، وهو علاج لمسبب المرض ويتمكن من إخراج الفيروس من الجسم“، وفق ما نقلت عنه صحيفة ”الراي“ الكويتية.

وأكد أن هذه ليست المرة الأولى التي يكتشف فيها علاجا لأمراض عدة، مؤكدا استعداده لتزويد وزارة الصحة بكميات من علاجه الجديد لفحصه.

وأشار الجاسر في حديثه عن السلوكيات التي يجب أن يتبعها حامل فيروس ”كورونا“، قائلا إنه ”يجب أن يمتنع عن بعض الأطعمة التي ترفع الرطوبة في الجسم، وهي الألبان ومشتقاتها والحلويات والخيار والخس والبطيخ والإجاص والخبز الأبيض والمايونيز والمشروبات الباردة“.

وأضاف أن ”الأدوية المستخدمة في الطب العربي الإسلامي تقضي على مسبب المرض، وهو الرطوبة، الأمر الذي ينطبق على فيروس كورونا“.

وشهد العالم أجمع حالة استنفار منذ بداية الكشف عن وجود إصابات في الصين تبعها وفاة عدة أشخاص بدأت بالازدياد يوما بعد آخر ليتفشى بعدها المرض في عدة دول من العالم منها دول عربية ويحصد آلاف الأرواح فضلا عن إصابة عشرات الآلاف وفق ما تبينه الإحصاءات اليومية.