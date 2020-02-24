الصين تتخذ قرارا جديدا بشأن سكان مدينة ووهان الموبوءة بكورونا

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

أعلنت بلدية ووهان، اليوم الإثنين، أنّ السكّان غير المقيمين بصورة دائمة في المدينة المفروض عليها عملياً حجر صحّي منذ شهر بسبب تفشّي وباء كورونا المستجدّ فيها، سيُسمح لهم بمغادرتها إذا لم تظهر عليهم عوارض الإصابة بالفيروس ولم يحصل أيّ احتكاك بينهم وبين مصابين بالفيروس. ومدينة ووهان الواقعة في وسط الصين والبالغ عدد سكّانها حوالى 11…