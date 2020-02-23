إيران.. إصابة قائد المعركة ضد كورونا في قم بالفيروس

أعلنت جامعة محافظة قم للعلوم الطبية، الاثنين، إصابة رئيس الجامعة الدكتور محمد رضا قدير، بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما أوكل إليه وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، الأسبوع الماضي، ما أسماها بـ“المعركة ضد فايروس كورونا“.

وذكر بيان للجامعة نشرته وكالة أنباء ”مهر“، إنه ”منذ أن ظل الدكتور محمد رضا قدير على اتصال دائم مع مرضى فايروس كرونا خلال الأيام القليلة الماضية، أوصى الأطباء أن يبقى الدكتور قدير تحت الحجر الصحي بعض الوقت“،

وأضاف البيان أن ”قدير عين مساعده علي إبرازه بمنصب رئيس جامعة محافظة قم للعلوم الطبية“.

من جانبه، أكد عضو البرلمان الإيراني عن قم ”أحمد أمير آبادي فراهاني“، في تغريدة عبر ”تويتر“، إصابة رئيس جامعة قم للعلوم الطبية محمد رضا قدير، ساخراً من الرئيس حسن روحاني ووزير الصحة سعيد نمكي.

وكتب فراهاني ”قال السيد الرئيس (حسن روحاني) إن قائد العملية ضد كورونا هو وزير الصحة (سعيد نمكي)“، مضيفاً إن ”قائد هذه المعركة (نمكي) قال (الأحد)، أن قم ما تزال مركز فايروس كورونا في إيران، فلماذا لا يأتي وزير الصحة إلى هذه المحافظة، بينما أثبتت الاختبارات الطبية إصابة رئيس جامعة العلوم الطبية في قم بهذا الفايروس، لأن قائدنا (قدير) قد أصيب وليس لدينا قائد“.

وفي يوم أمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء فايروس كورونا الجديد في البلاد إلى 8 واصابة 43 آخرين.

وكانت أول عملية وفاة وإصابة بهذا الفيروس الفتاك بمحافظة قم وسط إيران المجاورة للعاصمة طهران، حيث أعلنت السلطات بهذه المحافظة الأربعاء الماضي، عن وفاة شخصين بسبب الفيروس.