إسرائيل تعلن عن إصابة ثانية بـ“كورونا“ ‎

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن إصابة إسرائيلي ثانٍ بفيروس كورونا، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وقالت القناة (13) الإسرائيلية الخاصة، إن المصاب، كان على متن سفينة ”أميرة الماس“ السياحية أثناء تواجدها في اليابان.

وقالت الوزارة في بيان مشترك مع المركز الطبي ”شيبا“، إن“الفحوصات التي أجريت في مختبرات الوزارة بينت إصابة مسافر آخر كان على متن سفينة (برينسس دايموند) في اليابان“.

وأضاف البيان أن المصاب يخضع للحجر الصحي في مستشفى ”شيبا“ الواقع في ”تال هشومير“ . مشددًا على أن ”انتقال العدوى إلى المصاب لم يحدث في إسرائيل“.

ونوهت الوزارة إلى أنه تم تشخيص إصابة 6 إسرائيليين كانوا على متن السفينة في اليابان، كحاملين للفيروس. مشيرة إلى أن اثنين منهم عادا للبلاد بينما لا يزال الأربعة الآخرون يمكثون في اليابان.

وفي السياق، أعلنت بلدية تل أبيب الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنها لن تسمح بمشاركة أجانب في سباق الماراثون المقرر تنظيمه، يوم الجمعة، بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

وذكرت البلدية أن الماراثون سيقام بمشاركة 40 ألف عداء إسرائيلي، بحسب صحيفة ”يديعوت أحرونوت“.

والسبت، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عزل 99 مواطنًا على الأقل، بعدما تبين أنهم تواصلوا مع وفد من كوريا الجنوبية زار الأراضي المحتلة، وجرى تسجيل إصابات بين أعضائه بفيروس ”كورونا الجديد“.

وأعلنت إسرائيل، الجمعة، اكتشاف أول إصابة بالفيروس لمواطنة عائدة من سفينة ”أميرة الماس“، التي كانت تخضع للحجر الصحي في ميناء ”يوكوهاما“ الياباني.