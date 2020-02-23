”الصحة“ الأفغانية تشتبه بإصابة ثلاثة أشخاص قادمين من إيران بكورونا

أوقفت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم الأحد، ثلاثة أشخاص يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا الجديد في مقاطعة هرات غرب البلاد.

وقالت الوزارة إن الأشخاص الثلاثة كانوا عائدين من مدينة قم الإيرانية التي أصبحت مركزا للإصابة بالفيروس.

ونقل الموقع الرسمي لتلفزيون ”طلوع“ الأفغاني عن المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية، وحيد الله ميار، قوله إن ”ثلاث حالات يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا من سكان مقاطعة هرات، عادوا لتوهم من مدينة قم“.

ووفقًا للمتحدث باسم الوزارة، سيتم إرسال فحوصات الحالات الثلاثة من هرات إلى العاصمة كابول، وسيتم الإعلان عن النتائج قريبًا.

وشهدت مدينة قم وسط إيران مؤخرًا انتشارًا لفيروس كورونا، وحسب إحصائيات وزارة الصحة الإيرانية، لقي ثمانية أشخاص حتفهم في عدد من المدن الإيرانية، فيما أصيب نحو 43 شخصًا آخرين.

وفي وقت سابق، قال مجلس الأمن القومي الأفغاني، اليوم الأحد، إن حكومة كابول حظرت مؤقتًا الرحلات بين أفغانستان وإيران لمنع انتشار الفيروس.