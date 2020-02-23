الرئيس الصيني: فيروس كورونا أخطر حالة طوارئ صحية ببلدنا منذ 71 عاما‎

المصدر: ا ف ب

قال الرئيس الصيني شي جينبينغ، الأحد، إن فيروس كورونا المستجد، يشكل أخطر حالة طوارئ صحية في الصين، منذ تأسيس النظام الشيوعي العام 1949، معترفا بوجود ”ثغرات“ في حملة مكافحة الفيروس.

وقال شي جينبينغ، وفق تصريحات نقلها التلفزيون الوطني: ”يجب استخلاص العبر من الثغرات الواضحة التي ظهرت خلال الاستجابة إلى الوباء“.

واعتبر الرئيس، أن فيروس كورونا الذي أصاب قرابة 77 ألف شخص في الصين، توفي منهم أكثر من 2400، ”هو أزمة ومحنة كبيرة بالنسبة إلينا“.

وفي الأسابيع الأخيرة، واجه النظام الصيني موجة استياء غير اعتيادية؛ لتأخره في الاستجابة لظهور الفيروس الجديد في كانون الأول/ ديسمبر.

وسبق أن كانت الصين في 2002-2003 منشأ لوباء سارس (متلازمة التهاب الجهاز التنفسي الحاد) الذي أودى بحياة حوالي 650 شخصا في البلاد، بما في ذلك هونغ كونغ.

وقال الرئيس: إنه بالمقارنة مع سارس، يبدو أن وباء كوفيد-19 ”تصعب الوقاية منه والسيطرة عليه“.

وفي محاولة لمنع تفشي الفيروس، فرضت الحكومة الصينية منذ شهر بالتمام الحجر الصحي على مدينة ووهان، منشأ الفيروس، وسكانها البالغ عددهم 11 مليون نسمة.

وأقر شي جينبينغ، بأن الوباء سيكون له ”حتما تأثير قوي على الاقتصاد والمجتمع، إلا أنه أكد أن عواقب الفيروس ستكون ”على المدى القصير“ ويمكن التحكم بها.